شکایت لبنان از رژیم صهیونیستی به شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه لبنان اعلام کرد که در پی هدف قرار گرفتن یک خودروی نظامی ارتش لبنان و شهادت شماری از نظامیان، شکایتی را علیه رژیم صهیونیستی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است.

این وزارتخانه همچنین از ثبت شکایت دیگری علیه رژیم صهیونیستی به دلیل پاشیدن سموم «گلایفوزیت» بر فراز روستاهای مرزی جنوب لبنان خبر داد.

رژیم صهیونیستی طی هفته های اخیر، حملات گسترده ای را علیه ده ها روستا در جنوب لبنان انجام داده است. در همین رابطه طی ساعات اخیر، منابع خبری از حملات جدید رژیم صهیونیستی به چند منطقه در جنوب لبنان خبر دادند. رژیم صهیونیستی همچنین ساعتی پیش حمله جدیدی را علیه ضاحیه جنوبی بیروت انجام داد که به شهادت یک نفر و زخمی شدن 4 تن دیگر منجر شد.

الجزیره نیز گزارش داد که یک پهپاد رژیم صهیونیستی ارتفاعات الریحان در شهر جزین را هدف قرار داد.

همچنین جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به شهرک مجدل سلم در شهر مرجعیون و اطراف شهرک الشرقیه در شهر النبطیه حمله کردند.

در همین حال، توپخانه رژیم صهیونیستی نیز اطراف شهرک مجدل زون در جنوب لبنان را گلوله‌ باران کرد.

از سوی دیگر منابع عبری‌ زبان از فعال شدن آژیرهای خطر در چند منطقه از الجلیل غربی پس از رصد یک پهپاد از سمت لبنان خبر دادند.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد یک پهپاد در نزدیکی یک پایگاه نظامی در الجلیل غربی سقوط کرده و منفجر شده است. این رسانه صهیونیستی مدعی شد که حمله مذکور تلفاتی در پی نداشته است.

این شبکه افزود که از صبح امروز تاکنون، سه پهپاد از لبنان به سمت اراضی اشغالی شلیک شده است.