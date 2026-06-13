به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک مرگلیوت در شمال فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، منابع خبری گزارش دادند که آژیرهای خطر در شهرک «مرگلیوت» در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمده است.
بر اساس این گزارش، فعال شدن آژیرها پس از نفوذ یک پهپاد از جنوب لبنان به حریم هوایی این منطقه صورت گرفته است.
این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی با صدور هشدار فوری، از ساکنان چهار شهرک در جنوب لبنان خواست خانههای خود را تخلیه کرده و به مناطق شمال رودخانه الزهرانی منتقل شوند.
این هشدار شامل شهرکهای الغسانیه، الزراریه، مزرعه کوثریه الرز و صیر الغربیه است.
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