  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک مرگلیوت در شمال فلسطین اشغالی

به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک مرگلیوت در شمال فلسطین اشغالی

منابع لبنانی از فعال شدن آژیر هشدار در شهرک مرگلیوت در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، منابع خبری گزارش دادند که آژیرهای خطر در شهرک «مرگلیوت» در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمده است.

بر اساس این گزارش، فعال شدن آژیرها پس از نفوذ یک پهپاد از جنوب لبنان به حریم هوایی این منطقه صورت گرفته است.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی با صدور هشدار فوری، از ساکنان چهار شهرک در جنوب لبنان خواست خانه‌های خود را تخلیه کرده و به مناطق شمال رودخانه الزهرانی منتقل شوند.

این هشدار شامل شهرک‌های الغسانیه، الزراریه، مزرعه کوثریه الرز و صیر الغربیه است.

کد مطلب 6858881

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها