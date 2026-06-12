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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷

مردم ارومیه سنگر خیابان را رها نکردند

مردم ارومیه سنگر خیابان را رها نکردند

ارومیه - مردم ارومیه در ادامه شب های اقتدار ملی و در حمایت از وطن در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6858186

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