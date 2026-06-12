https://mehrnews.com/x3cjpZ ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷ کد مطلب 6858186 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷ مردم ارومیه سنگر خیابان را رها نکردند ارومیه - مردم ارومیه در ادامه شب های اقتدار ملی و در حمایت از وطن در خیابان تجمع کردند. دریافت 14 MB کد مطلب 6858186 کپی شد مطالب مرتبط صد و چهارمین شب حماسه حضور مردم اردستان تجمع شبانه مردم شاهرود در حمایت از رهبر شهید و سردار سلیمانی قرار یکصدو پنجم مردم میناب در اجتماعات شبانه صد و چهارمین قرار شبانه برای خونخواهی رهبر شهید در نکا برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب ارومیه
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