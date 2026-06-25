به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای روزنامه «الیوم السابع» مصر، روزنامه یدیعوت آحارانوت، چاپ سرزمین های اشغالی اعلام کرد که برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) امروز پنجشنبه به سرزمین‌های اشغالی سفر می‌کند تا با مقامات ارشد صهیونیست درباره آخرین تحولات مرتبط با ایران و لبنان رایزنی کند.

براساس این گزارش، کوپر در جریان این سفر با ایال زامیر، رئیس ستاد مشترک و «یسرائیل کاتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دیدار و گفتگو خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، مذاکرات بر تحولات مرتبط با ایران از جمله هماهنگی امنیتی و راهبردی میان آمریکا و اسرائیل، ارزیابی‌های اطلاعاتی جاری و آمادگی‌های مشترک در برابر تهدیدات منطقه‌ای متمرکز خواهد بود.

الیوم السابع در پایان نوشت: پیش بینی می شود که اوضاع در مرز شمالی سرزمین های اشغالی، تحولات لبنان و مسائل مرتبط با عملیات نظامی علیه حزب‌الله نیز در این مذاکرات مورد بررسی قرار گیرد.