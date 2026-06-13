ادعای سنتکام درباره پهپادهای مهاجم ایرانی در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (CENTCOM) با انتشار بیانیهای در حساب رسمیاش در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که ایران چندین پهپاد (یک طرفه) انتحاری را با هدف حمله به کشتیهای تجاری در حال عبور از تنگه هرمز به پرواز درآورده است.
در این بیانیه طبق ادعاهای روزهای گذشته ادعا شده است که نیروهای آمریکایی طی ساعات گذشته تمامی این پهپادها را سرنگون کردهاند.
ارتش آمریکا همچنین ادعا کرد که تردد کشتیها از تنگه هرمز بدون اختلال ادامه دارد و این گذرگاه مهم تجارت بینالمللی همچنان برای عبور و مرور باز است.
این ادعا درحالی مطرح می شود که لشکرکشی آمریکا به خلیج فارس، عامل اصلی بی ثباتی در تنگه هرمز و آب های این منطقه است.
مقامات و مراجع رسمی و نظامی جمهوری اسلامی ایران تاکنون واکنشی به این ادعا نداشتند و آن را تایید نکرده اند.
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