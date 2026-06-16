گیلان در آستانه تابستانی پرمصرف؛ جهاد صرفه‌ جویی یک ضرورت ملی است

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: جهاد صرفهجویی این روزها به یکی از کلیدیترین واژگان در عرصه مدیریت انرژی کشور تبدیل شده است؛ مفهومی که فراتر از یک توصیه ساده، به یک ضرورت ملی و تکلیف همگانی بدل گشته است.
استان گیلان، دیار سبز و همیشه بهار، اکنون خود را برای عبور از یکی از سختترین دورههای اوج مصرف برق آماده میکند. استانی که به دلیل قرار گرفتن در منطقهای مرطوب و پرتراکم از نظر جمعیت، مصرف انرژی در آن با حساسیتهای مضاعفی همراه است، در آستانه فصلی قرار گرفته که هر ساله شبکه برق آن را با چالش بزرگی مواجه میسازد.
با آغاز روزهای گرم و افزایش محسوس دما در هفتههای اخیر، میزان مصرف برق در استان گیلان نیز روندی صعودی به خود گرفته است. آنچه این شرایط را حساس تر میکند، همزمانی فصل گرم با ایام تعطیلات و موج گسترده سفر به این استان گردشگرپذیر است؛ موضوعی که بار مضاعفی را بر دوش صنعت برق استان تحمیل کرده و نگرانیها را از بابت تأمین پایدار انرژی دوچندان ساخته است.
کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی، مدیریت مصرف دیگر یک توصیه ساده یا یک اقدام تشریفاتی نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای جلوگیری از خاموشیهای گسترده، حفظ رفاه شهروندان و تأمین برق پایدار برای بخشهای حیاتی و زیرساختی محسوب میشود.
در این میان، مسئولان استان گیلان با تأکید بر نقش محوری جهاد صرفهجویی، خواستار همراهی مردم در این مسیر شدهاند.
صرفهجویی در انرژی به تقویت استقلال کشور منجر می شود
هادی حقشناس استاندار گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت مسئولیتپذیری اجتماعی در موفقیت جهاد صرفهجویی اظهار کرد: زندگی در یک محیط اجتماعی ایجاب میکند هر فرد در قبال خدماتی که دریافت و ارائه میدهد، احساس مسئولیت کند.
وی افزود: در جامعه مدرن و فرهنگی، توجه به وظایف اجتماعی یک ضرورت انکار ناپذیر است و بیتوجهی به آن، تبعات جبران ناپذیری برای آینده کشور به همراه خواهد داشت.
استاندار گیلان با بیان اینکه ایران از نظر منابع خام با بحران مواجه نیست، تصریح کرد: مشکل اساسی کشور به الگوی مصرف نادرست و سبک زندگی باز میگردد.
وی اضافه کرد: در شرایط کنونی که با بحران حاملهای انرژی دست و پنجه نرم میکنیم، کشور با کمبود ۲۰ میلیون لیتری بنزین روبرو است. این مسئله زنگ خطری جدی برای مسئولان و مردم به شمار میرود.
صرفهجویی یک لیتری هر خودرو؛ راهکاری ساده برای رفع بحران
حقشناس در ادامه با ارائه یک محاسبه ساده از وضعیت مصرف سوخت در کشور گفت: ایران حدود ۲۷ میلیون خانوار و نزدیک به ۲۵ میلیون خودرو دارد. اگر هر خودرو روزانه تنها یک لیتر صرفهجویی کند، بخش عمدهای از کمبود ۲۰ میلیون لیتری بنزین جبران خواهد شد.
وی تأکید کرد: این نشان میدهد که با تغییر رفتارهای کوچک در زندگی روزمره، میتوان بحرانهای بزرگ را مدیریت کرد.
استاندار گیلان اصلاح سبک زندگی، ارتقای مهارت های زندگی و تقویت نگرش های متعالی را از الزامات جامعه امروز دانست و افزود: منابعی که از نسلهای پیشین به ما رسیده، امانتی برای آیندگان است.
حقشناس با دعوت از مردم برای پیوستن به پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» گفت: تنظیم کولرها روی ۲۵ درجه، خاموش کردن لامپهای اضافی و پرهیز از مصرف غیرضروری، اقدامات کوچکی است که نتیجه بزرگ آن، تأمین برق پایدار و جلوگیری از خاموشی خواهد بود.
وی هشدار داد: بدون مدیریت صحیح در مصرف، طی چند دهه آینده چیزی جز منابع تخریبشده و از بینرفته برای فرزندان این مرزوبوم باقی نخواهد ماند.
صرفهجویی در انرژی؛ گامی مؤثر در مسیر استقلال کشور
حقشناس نقش آموزش و فرهنگ سازی را کلیدیترین راهکار برای برونرفت از بحران مصرف دانست و گفت: هر میزان صرفهجویی در مصرف انرژی، گامی مؤثر در جهت تقویت استقلال کشور محسوب میشود.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر باید نسل جوان و نوجوان را با اصول مدیریت مصرف و مسئولیت اجتماعی آشنا کنیم تا فرهنگ بهرهبرداری صحیح از منابع در جامعه نهادینه شود.
استاندار گیلان در پایان با تأکید بر اینکه نهادهای فرهنگی، صداوسیما و آموزش و پرورش نقش محوری در این زمینه دارند، تصریح کرد: اگر امروز برای آموزش مدیریت مصرف سرمایهگذاری نکنیم، فردا با فاجعهای بزرگتر از کمبود انرژی مواجه خواهیم شد.
وی از همه دستگاه های اجرایی استان خواست برنامه های فرهنگی و آموزشی خود را با محوریت جهاد صرفهجویی و مسئولیت پذیری اجتماعی تدوین و اجرا کنند.
ضرورت همراهی مردم با پویش «۲۵ درجه
مسعود صادقی خمامی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق در فصل گرم سال، از همه مشترکان خانگی، اداری، تجاری و عمومی خواست با پیوستن به پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی»، صنعت برق را در تأمین پایدار انرژی همراهی کنند.
وی با اشاره به افزایش دما و رشد مصرف برق در روزهای گرم سال اظهار کرد: همراهی مردم در منازل، محل کار و تمامی فضاهای اداری و خدماتی با پویش ۲۵ درجه، نقشی بسیار مؤثر در کاهش بار شبکه و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان دارد و تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتیگراد، استفاده صحیح از تجهیزات برقی و پرهیز از مصرف غیرضروری، از مهمترین اقداماتی است که میتواند به عبور از فصل تابستان با کمترین مشکل ممکن کمک کند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان افزود: هدف از اجرای این پویش، جلب مشارکت عمومی و تقویت حس مسئولیتپذیری اجتماعی برای حفظ پایداری شبکه برق است، اگر مشترکان در بخشهای مختلف همراهی لازم را داشته باشند، امکان مدیریت بهتر مصرف فراهم شده و میتوان از اعمال محدودیتها تا حد زیادی جلوگیری کرد.
صادقی خمامی با بیان اینکه همکاری مردم مهمترین پشتوانه صنعت برق در روزهای اوج مصرف است، تصریح کرد: عبور موفق از فصل گرم تابستان، نیازمند همدلی و مشارکت همگانی است و هر میزان صرفهجویی در مصرف برق، به تأمین برق مطمئنتر برای همه شهروندان کمک خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان گفت: احداث نیروگاههای خورشیدی توسط مشترکان گیلانی، یک اقدام ارزشمند و آیندهنگرانه در مسیر تأمین انرژی پاک، کاهش فشار بر شبکه و افزایش تابآوری تأمین برق در استان است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان خاطرنشان کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان آمادگی کامل دارد تا در چارچوب ضوابط و مقررات، زمینه احداث نیروگاههای خورشیدی را برای مشترکان فراهم و از متقاضیان در این مسیر حمایت کند، زیرا توسعه این نیروگاهها علاوه بر کمک به تأمین برق مورد نیاز مشترکان، میتواند به عنوان یک فرصت اقتصادی نیز مطرح باشد.
وی ادامه داد: از جمله مزایای نیروگاههای خورشیدی، تولید برق در محل مصرف، کاهش هزینههای انرژی، کمک به حفظ محیط زیست و ایجاد درآمد برای مشترکان است؛ چرا که مازاد برق تولیدی این نیروگاهها نیز توسط شرکت خریداری میشود و این موضوع، انگیزهای مضاعف برای سرمایهگذاری در این بخش به شمار میرود.
صادقی خمامی در پایان با دعوت از مردم استان برای مشارکت فعال در مدیریت مصرف و توسعه انرژیهای پاک تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی مشترکان هستیم؛ چه در رعایت اصول مصرف بهینه برق و پیوستن به پویش ۲۵ درجه؛ قرار همدلی، و چه در حرکت به سمت استفاده از انرژی خورشیدی، زیرا این همراهی میتواند زمینهساز تابستانی آرامتر، شبکهای پایدارتر و آیندهای روشنتر برای گیلان عزیز باشد.
جهاد صرفه جویی یک تکلیف همگانی است
عصمت محمددوست سرپرست فرمانداری بندر انزلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن فصل گرم سال و افزایش چشمگیر مصرف برق در استان گیلان، اظهار کرد: جهاد صرفهجویی امروز دیگر یک شعار ساده نیست؛ یک ضرورت ملی و یک تکلیف همگانی است همه ما در قبال منابع انرژی این کشور مسئول هستیم و نمیتوانیم نسبت به آینده فرزندانمان بیتفاوت باشیم.
وی افزود: بندر انزلی به عنوان یکی از شهرهای گردشگرپذیر استان، در ایام تعطیلات و فصل گرم با موج سنگین مسافران مواجه میشود. این موضوع فشار مضاعفی را به شبکه برق شهرستان تحمیل میکند. از همین رو، از همه شهروندان و همچنین میهمانانی که به انزلی سفر میکنند، درخواست داریم در مصرف برق نهایت دقت را به عمل آورند.
سرپرست فرمانداری انزلی تصریح کرد: تنظیم دمای کولرهای آبی و گازی روی ۲۵ درجه سانتیگراد، خاموش کردن لامپهای اضافی، استفاده از وسایل پرمصرف مانند ماشین لباسشویی و جاروبرقی در ساعات غیرپیک (۱۱ تا ۱۶ و ۱۹ تا ۲۳) و همچنین عدم استفاده همزمان از چند وسیله پرمصرف، از جمله اقداماتی است که میتواند تأثیر بسزایی در کاهش مصرف داشته باشد.
ادارات انزلی زیر ذرهبین نظارت؛ برخورد با متخلفان
محمددوست با تأکید بر اینکه دستگاههای اجرایی باید پیشتاز جهاد صرفهجویی باشند، گفت: به تمامی ادارات، بانکها، مراکز خدماتی و آموزشی شهرستان ابلاغ شده است که موظف به رعایت الگوی مصرف هستند. دمای کولرها باید روی ۲۵ درجه تنظیم شود، روشنایی اضافی حذف گردد و وسایل پرمصرف در ساعات اداری غیرضروری خاموش باشند.
وی ادامه داد: تیمهای نظارتی مشترک از فرمانداری، شرکت توزیع برق و بازرسی اصناف، به صورت مستمر و بدون هماهنگی قبلی از ادارات و مراکز تجاری بازدید میکنند. هر دستگاهی که نسبت به اجرای مصوبات مدیریت مصرف کوتاهی کند، مراتب به عنوان تخلف اداری ثبت و پیگیری خواهد شد. برای واحدهای تجاری متخلف نیز قطع برق اعمال میشود.
فرهنگ صرفهجویی را در مدارس نهادینه کنیم
سرپرست فرمانداری انزلی با اشاره به اهمیت آموزش از سنین پایین، تأکید کرد: آموزش و پرورش شهرستان نقش کلیدی در ترویج فرهنگ جهاد صرفهجویی دارد. از همه مدیران مدارس میخواهیم در ماههای باقیمانده تا پایان سال تحصیلی، برنامههای آموزشی متنوعی با موضوع مدیریت مصرف انرژی برگزار کنند. دانشآموزان میتوانند سفیران صرفهجویی در خانوادههایشان باشند و این فرهنگ را به خانه ببرند.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری باید نسل نوجوان و جوان را با اصول مدیریت مصرف و مسئولیت اجتماعی آشنا کنیم. آینده این کشور به دست آنان رقم میخورد و اگر امروز نیاموزند، فردا با بحرانهای بزرگتری مواجه خواهیم بود.
محمددوست در بخش دیگری از این گفتگو به ظرفیتهای انرژی تجدیدپذیر در بندر انزلی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه شرکت توزیع نیروی برق استان آمادگی دارد از مشترکانی که بخواهند نیروگاه خورشیدی کوچکمقیاس در پشت بام منزل یا محل کار خود احداث کنند، حمایت کامل به عمل آورد. مازاد برق تولیدی توسط شرکت برق خریداری میشود و این یعنی درآمدزایی برای خانوادهها.
وی تأکید کرد: ما از مردم انزلی دعوت میکنیم که به سمت استفاده از انرژی پاک و خورشیدی حرکت کنند. این اقدام علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق، یک سرمایهگذاری مطمئن و بلندمدت برای آینده است.
پیوستن به پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی»
سرپرست فرمانداری انزلی در پایان با دعوت از همه شهروندان برای پیوستن به پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی»، خاطرنشان کرد: جهاد صرفهجویی فقط وظیفه مسئولان نیست؛ تک تک مردم در این مسیر مسئولیت دارند. اگر هر خانواده انزلی تنها یک کولر خود را روی ۲۵ درجه تنظیم کند و یک لامپ اضافی را خاموش کند، مجموع این اقدامات کوچک، نجاتبخش شبکه برق استان خواهد بود.
وی افزود: با همدلی و همراهی مردم عزیز انزلی، امیدواریم تابستان امسال را بدون خاموشی و با تأمین برق پایدار پشت سر بگذاریم. از خداوند میخواهیم که توفیق خدمترسانی بهتر را به همه ما عنایت فرماید.
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