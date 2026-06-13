به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین زارعی گفت: این شرکت بیش از یک میلیون مشترک دارد که در میان آنها، مشترکان خانگی با سهم ۴۳ درصدی بیشترین میزان مصرف انرژی برق را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به ناترازی انرژی برق در کشور افزود: با توجه به سهم بالای مصرف برق در بخش خانگی، صرفه‌جویی و مدیریت مصرف در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس افزود: بیش از نیمی از کل مصرف برق مشترکان خانگی به سامانه‌های سرمایشی اختصاص دارد و اقداماتی نظیر تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، استفاده بهینه از تجهیزات برقی و کاهش مصارف غیرضروری می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بار شبکه و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان ایفا کند.

زارعی با بیان اینکه مصرف برق کولرهای گازی بین چهار تا ۶ برابر کولرهای آبی است، اظهار کرد: در مناطق گرمسیری به دلیل شرایط آب‌وهوایی، استفاده از کولر گازی رایج است اما حتی در این مناطق نیز می‌توان با کاهش تعداد کولرهای روشن و خاموش کردن دستگاه‌ها در فضاهای بلااستفاده، مصرف برق را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

وی همچنین به پویش ملی «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» اشاره کرد و گفت: این پویش با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی و جلب مشارکت عمومی برای عبور موفق از شرایط ناترازی برق طراحی شده است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس اجرای این پویش را گامی مؤثر در افزایش آگاهی عمومی و اصلاح الگوی مصرف دانست و افزود: تحقق اهداف این طرح نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی همه اقشار جامعه است.

زارعی در ادامه برخی راهکارهای کاهش مصرف برق در بخش خانگی را برشمرد و گفت: تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، استفاده از دور کند کولرهای آبی، نصب سایبان روی کولرها، استفاده از یخچال و فریزرهای دارای برچسب انرژی A+، پرهیز از باز و بسته کردن مکرر درب یخچال و همچنین خودداری از استفاده همزمان وسایل پرمصرف مانند اتو، جاروبرقی و ماشین لباسشویی در ساعات ۱۲ تا ۱۸ از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به مدیریت مصرف و پایداری شبکه برق کمک کند.