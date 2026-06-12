  1. استانها
  2. همدان
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۹

استمرار حماسه مردم کبودرآهنگ در خیابان‌ها

استمرار حماسه مردم کبودرآهنگ در خیابان‌ها

همدان-مردم کبودرآهنگ در یکصد و چهارمین شب حضور در خیابان‌ها، حماسه سازی را همچنان ادامه می‌دهند.

دریافت 30 MB
کد مطلب 6858232

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها