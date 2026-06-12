https://mehrnews.com/x3cjqW ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۹ کد مطلب 6858232 استانها همدان استانها همدان ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۹ استمرار حماسه مردم کبودرآهنگ در خیابانها همدان-مردم کبودرآهنگ در یکصد و چهارمین شب حضور در خیابانها، حماسه سازی را همچنان ادامه میدهند. دریافت 30 MB کد مطلب 6858232 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع حمایت از انقلاب در بخش سندرک میناب اقامه نماز استغاثه در شهرکرد تکرار حماسه مردم بیجار در خیابان صد و چهارمین شب از شبهای حماسه و اقتدار مردم شهرکرد در خیابان اجتماع حماسی مردم انقلابی آبدان برچسبها همدان تجمع مردمی جنگ رمضان
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