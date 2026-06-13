نهادها باید پای کار سینما باشند؛ پیچینگ صرفا تایید فیلمنامه نیست

مهدی مطهر تهیه‌کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند حمایت از یک طرح و فیلمنامه از طریق پیچینگ گفت: در فرایند پیچینگ، حضور بنیاد سینمایی فارابی به‌عنوان مقدمه‌ای برای تصویب فیلمنامه‌ امری مثبت و کلیدی است. با این حال، نکته مهم آن است که این مرحله زمانی به نتیجه می‌رسد که فیلمنامه به فیلم بالفعل تبدیل شود.

پیچینگ به تایید فیلمنامه ختم نمی‌شود

وی افزود: بنیاد سینمایی فارابی نیز به‌عنوان یکی از نهادهای متولی سینما، در تأمین سرمایه تولید مشارکت دارد اما باید توجه داشت که همه چیز به نوع و مدل پیچینگ بستگی دارد. بر اساس همان نوع پیچینگ و هزینه‌ای که هر یک از طرفین متقبل می‌شوند، می‌توان مسیر ادامه تولید را پیش برد. به عبارت دیگر، پیچینگ تنها به مرحله تأیید فیلمنامه محدود نمی‌شود، بلکه در مراحل بعدی نیز جریان دارد.

تهیه‌کننده فیلم «کوچ» درباره تاثیر پیچینگ در برآورد هزینه‌ها توضیح داد: پیچینگ می‌تواند در برآورد هزینه‌های یک پروژه نیز تعیین‌کننده باشد، به این معنا که ملاحظات فنی تولید مانند جلسات ضبط و دیگر الزامات اجرایی باید در متن فیلمنامه لحاظ شود. فیلمنامه‌ای که برای اثری ۴۵ تا ۵۰ دقیقه‌ای نوشته می‌شود، نباید ناگهان با هزینه‌سازیِ بیش از حد یا از سوی دیگر، کم‌توجهی به الزامات هنری و بازیگری مواجه شود.

وی تصریح کرد: اگر سه مرحله اصلی در تولید فیلم یعنی پیش‌تولید، تولید و پس‌تولید را به رسمیت بشناسیم پیچینگ می‌تواند برای هر سه مرحله، سرمایه‌گذار و ایده‌ مناسب داشته باشد. به عبارتی، در جلسات پیچینگ تهیه‌کننده، کارگردان و سایر عوامل از همان ابتدا با در نظر گرفتن مقتضیات سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق آشنا می‌شوند و از این نظر حائز اهمیت است. بر این اساس فیلمی که از مسیر پیچینگ خارج می‌شود، می‌تواند در حوزه اکران و توزیع نیز جایگاه مناسبی داشته باشد.

جلب حمایت ذی‌نفعان حوزه‌های مختلف برای تولید فیلم

این مستندساز تاکید کرد: بنیاد سینمایی فارابی می‌تواند به عنوان یک نهاد دولتی از این ظرفیت بهره ببرد و در موضوعاتی که به صنایع نفت، پتروشیمی، آب و ... مرتبط است، حمایت ذی‌نفعان را جلب کرده و آنها را پای کار تولید فیلم بیاورد.

وی با اشاره به اینکه بنیاد سینمایی فارابی صرفا نباید نقش یک عابر بانک را ایفا کند، گفت: داوری و تشخیص اینکه کدام فیلمنامه و گروه توانسته‌اند به ایده‌آل‌های سرمایه‌گذاری نزدیک شوند، آن هم در سرمایه‌گذاری‌های دولتی و شبه‌دولتی مانند بانک‌ها ضروری است. همچنین باید بخش خصوصی واقعی نیز درگیر پروژه‌های سینمایی شود، زیرا افرادی هستند که می‌توانند حضور مؤثری در سینما داشته باشند.

این تهیه‌کننده در پایان درباره پروژه‌های جدید خود گفت: من در حال حاضر درگیر ۲-۳ فیلم مستند و داستانی هستم و می‌خواهم برای آنها سرمایه‌گذار مناسب پیدا کنم.