پاکمهر: حمایت ویژه از اقتصاد دیجیتال خراسان شمالی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر سید محمد پاکهر پیش از ظهر شنبه در نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بانخبگان وفعالین حوزه فاوا که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، با تأکید بر نقش راهبردی زیرساختهای ارتباطی در توسعه اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی کشور، خواستار حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طرحهای توسعهای و فناورانه استان شد.
پاکمهر افزود: زیرساختهای ارتباطی امروز به عنوان زیربنای بسیاری از حوزههای اقتصادی، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و حتی مدیریت بحران و جنگ محسوب میشود.
وی با اشاره به نقش زیرساختهای ارتباطی در دوران شیوع کرونا افزود: در آن دوران، توسعه زیرساختهای ارتباطی زمینه استمرار فعالیت نظام آموزشی کشور و اجرای برنامههایی مانند «شاد» را فراهم کرد و امروز نیز اقتصاد دیجیتال بر همین زیرساختها استوار است.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با بیان اینکه توجه به وزارت ارتباطات در واقع حمایت از بسیاری از بخشهای دیگر کشور است، گفت: نباید این وزارتخانه را نادیده گرفت یا نقش آن را کمرنگ دید؛ چراکه زیرساخت ارتباطی پایه و بستر فعالیت بسیاری از دستگاهها و بخشهای اقتصادی و اجتماعی است.
پاکمهر در ادامه دو درخواست مشخص را از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرد و گفت: با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود در حوزه شرکتهای دانشبنیان و با حمایت وزارت ارتباطات، زمینه ایجاد یک مرکز مناسب برای توسعه اقتصاد دیجیتال در خراسان شمالی فراهم شود.
وی افزود: ظرفیت قانونی و منابع لازم برای اجرای این طرح وجود دارد و انتظار میرود با دستور وزیر، شرکت مخابرات ایران نیز در کنار مرکز رشد استان قرار گیرد تا زمینه ساخت و راهاندازی این مرکز فراهم شود.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی راهاندازی مرکز اقتصاد دیجیتال را یکی از مهمترین دستاوردهای سفر وزیر ارتباطات به استان عنوان کرد و گفت: این اقدام میتواند زمینهساز توسعه فعالیت شرکتهای فناور، دانشبنیان و خلاق و ایجاد فرصتهای جدید برای جوانان استان باشد.
پاکمهر همچنین با اشاره به اهمیت صندوق پژوهش و فناوری استان، خواستار تقویت منابع این صندوق برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور شد و اظهار کرد: بسیاری از شرکتهای دانشبنیان و فناور استان برای توسعه فعالیتهای خود چشم امید به حمایتهای صندوق پژوهش و فناوری دارند.
وی پیشنهاد کرد شرکت مخابرات ایران با مشارکت در افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری، زمینه تقویت ظرفیت تسهیلاتی و اعتباری آن را فراهم کند و افزود: سرمایهگذاری در این صندوق در نهایت به حمایت از جوانان و شرکتهایی منجر خواهد شد که با تلاش و ظرفیت بالا در حوزه فناوری فعالیت میکنند.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت وزیر ارتباطات، این دو مطالبه در استان محقق شود و زمینه توسعه زیرساختهای ارتباطی، اقتصاد دیجیتال و فعالیت شرکتهای فناور و دانشبنیان خراسان شمالی بیش از پیش فراهم شود.
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