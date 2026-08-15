جزئیات برنامه تیم ملی والیبال ایران قبل از اعزام به قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس از ۱۳ تا ۲۲ شهریورماه سال جاری در شهر فوکوئوکا ژاپن برگزار می‌شود. آخرین هفته تمرینات تیم ملی والیبال ایران برای حضور شایسته در این رقابت‌ها از روز پنج شنبه ۲۲ مرداد در کمپ تیم های ملی والیبال آغاز شد و شاگردان پیاتزا به مدت یک هفته تمرینات خود را در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم پیگیری خواهند کرد.

عرشیا به‌نژاد، ایلشن داوودی‌پور، سیدعیسی ناصری، یوسف کاظمی، محمدنیما باطنی، محمد ولی‌زاده، علی حاجی پور، امین اسماعیل نژاد، مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، علی حق‌پرست، اسماعیل مسافر، مبین نصری، محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته ۱۵ بازیکن شرکت کننده در این تمرینات هستند که در پایان ۱۴ بازیکن برای حضور در تورنمنت اوفا و حضور در قهرمانی آسیا انتخاب خواهند شد.

تیم ملی والیبال ایران روز پنجشنبه تهران را به مقصد اردوی تدارکاتی روسیه ترک خواهد کرد و پس از حضور در تورنمنت بین المللی و دیدار با تیم های روسیه، کوبا و بلاروس در شهر اوفا، دو دیدار دوستانه با تیم باشگاهی دینامو انجام خواهد داد و سپس جهت شرکت در قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی راهی ژاپن می‌شود.

برنامه تیم ملی در اردوی روسیه و دیدارهای تورنمنت چهار جانبه اوفا به وقت تهران به قرار زیر است:

پنج شنبه ۲۹ مرداد ورود به شهر اوفا و برگزاری نخستین جلسه تمرین (۱۷ تا ۱۹:۳۰)

جمعه ۳۰ مرداد

ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه؛ کوبا – بلاروس

ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه؛ ایران – روسیه

شنبه ۳۱ مرداد

ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه؛ ایران – کوبا

ساعت ۱۷:۳۰؛ روسیه – بلاروس

یکشنبه یکم شهریور

ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه؛ ایران – بلاروس

ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه؛ روسیه – کوبا

شاگردان پیاتزا روزهای سه شنبه و چهارشنبه سوم و چهارم شهریور نیز چهار جلسه تمرین بدنسازی و توپی در اوفا برگزار خواهند کرد و سپس راهی مسکو خواهند شد. تیم ملی والیبال ایران در مسکو نیز علاوه بر پیگیری تمرینات دو دیدار تدارکاتی با تیم باشگاهی دینامو خواهد داشت که روزهای پنج شنبه و جمعه پنجم و ششم شهریور برگزار می‌شود. مردان والیبال ایران روز دوشنبه نهم شهریور مسکو را به مقصد ژاپن ترک می کند تا در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک شرکت کند.