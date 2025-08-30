خبرگزاری مهر -گروه هنر- آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفت‌گانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویس‌ها و گروه‌های خبری رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذره‌بین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل می‌شوند.

سینما با ارائه داستان‌های جذاب، تصویرگری‌های بصری و پیام‌های فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاه‌ها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و می‌تواند در شکل‌دهی افکار، احساسات و نگرش‌ها نقش به‌سزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیش‌روی مخاطبان قرار دهیم.

۵ تا ۱۲ آذر؛ زمان برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر / چالش‌های رویداد چیست؟

در هفته‌ای که گذشت، زمان برگزاری چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر مشخص شد که بر این اساس، ۵ تا ۱۲ آذر سال جاری برگزار خواهد شد. همچنین، فراخوان این جشنواره قرار است امروز ۸ شهریور منتشر شود.

روح‌الله حسینی نیز ماه گذشته با حکم رئیس سازمان سینمایی به عنوان دبیر این جشنواره منصوب شد.

سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ جشنواره جهانی فیلم فجر به صورت همزمان با جشنواره ملی فیلم فجر برگزار شد اما حالا با تفکیک بخش جهانی از ملی و انتصاب دبیر مجزا برای آن، برگزاری آن در تقویم جدید به آذر موکول شد؛ در حالی که در تقویم پیشین فیاپف همزمان با ماه‌های اردیبهشت و خرداد برگزار می‌شد. همچنین، این دوره جشنواره به عنوان دوره چهل و سوم برگزار می‌شود که همین عدد ۴۳ به دلیل متوالی نبودن دوره‌های برپایی جشنواره جهانی فجر و حتی همان بخش بین‌الملل که سه سال قبل اصلاً برگزار نشده، همچنان محل مناقشه است و برخی حتی به برگزاری آن در ماه‌های پایانی سال میلادی انتقاد کرده‌اند.

نکته دیگر درباره جشنواره جهانی فیلم فجر، محل برگزاری آن است که چندین دوره برگزاری آن به دبیری سیدرضا میرکریمی در پردیس سینمایی چارسو برگزار شده بود اما اکنون مشخص نیست که حدود ۳ ماه مانده به برگزاری این رویداد، محل اصلی برگزاری آن کجا خواهد بود.

نکته مهم دیگر حضور فیلم‌های خارجی در این رویداد خواهد بود که ممکن است تعداد کمی از هنرمندان بین‌المللی برای حضور در این جشنواره اعلام آمادگی کنند. البته همان‌طور که در گزارش‌های پیشین هم به آن اشاره کردیم، بخش بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی از مدت‌ها قبل در پی بررسی تعدادی فیلم برای حضور در این رویداد بوده است اما باز هم با توجه به شرایط منطقه، حضور فیلم‌های خارجی در جشنواره، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

چالش جنون مقابل دوربین در «پیر پسر»

در هفته گذشته، چهارمین برنامه ماهانه «سینما سلامت» در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش فیلم مستندی از مراحل شکل‌گیری فیلم سینمایی پرمخاطب «پیر پسر» ساخته اکتای براهنی اختصاص داشت. این فیلم مستند برای نخستین بار روی پرده رفت و پس از نمایش آن به عنوان ششصد و سی و دومین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران، نشست نقد و بررسی این فیلم سینمایی با حضور رضا درستکار منتقد سینما و مدیر جلسات «سینماسلامت» و اکتای براهنی، حسن پورشیرازی، حامد بهداد، محمد ولی‌زادگان، حنیف سروری و برخی دیگر از عوامل اصلی فیلم برگزار شد.

در این نشست اکتای براهنی به صحنه‌هایی از جنون در این فیلم اشاره کرد و گفت: ما قصد داشتیم در این فیلم کمی از مراحل رسیدن به «جنون مقابل دوربین» را نشان دهیم. فیلم سکانس‌های بسیار سختی داشت و واقعاً فشار زیادی به بازیگران آمد. واقعاً شنیدن این همه تحسین برای من مایه افتخار است، هرچند خودم گاهی در این تعریف‌ها گیج می‌شوم.

حسن پورشیرازی نیز از سماجت خود برای حضور در این فیلم گفت و بیان کرد: سناریوی این فیلم، سه سال دستم بود و من به عنوان یک بازیگر سمج مرتب پیگیر بودم، زنگ می‌زدم و می‌پرسیدم که چه زمانی پروژه را شروع می‌کنیم. خوشحالم که پروژه به موقع شروع نشد، تا من توانستم در آن حضور پیدا کنم. آقای براهنی مدام روی فیلمنامه کار می‌کردند و در نهایت، این مسیر پرچالش به نتیجه رسید.

مشکل شرعی «قاتل و وحشی» دوباره سر زبان افتاد

در هفته‌ای که گذشت، نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و وزیر به برخی پرسش‌های سینمایی خبرنگاران پاسخی نه چندان درخور داد. وی در بخشی از صحبت‌هایش از شکل گیری شورای سینما در استان‌ها خبر داد و گفت: ایران فقط تهران نیست؛ قرار است در کنار شکل‌گیری شورای سینما در تهران، شورای سینمای استان‌ها نیز با ریاست استاندار شکل بگیرد و برنامه ساخت سالن‌های سینما نیز مورد توجه است و طرح احداث سینما در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر پیگیری می‌شود.

وی درباره وضعیت نمایش فیلم «قاتل و وحشی» حمید نعمت‌الله، پاسخی نه چندان جدید داد و عنوان کرد: عمده‌ترین مساله «قاتل و وحشی» مسئله شرعی است و مسئله حضور بازیگر زن با موی تراشیده مطرح شده است. در موارد و فیلم‌های دیگر بازیگر به طور کلی در طول فیلم با حالت مدنظر حضور مستمر نداشته است. الان هم همان مشکل برای نمایش فیلم وجود دارد و تا الان مشکل از این زاویه حل نشده است. من به عنوان سیدعباس صالحی شاید نظر دیگری داشته باشم ولی در این ساختار و به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد باید به نکات توجه کرد.

این موضوع در حالی از سوی صالحی مطرح شد که مشکل شرعی برای نمایش عمومی این فیلم پیش از این نیز مطرح شده بود.

برگزاری بزرگداشت و نمایش مستندی از زندگی ایرج راد

هفته گذشته، مراسم بزرگداشت ایرج راد بازیگر سینما و تئاتر با حضور جمعی از هنرمندان برگزار شد.

در این مراسم، علاوه بر پاسداشت ایرج راد، از پرتره این هنرمند پیشکسوت و فیلم مستند «نقش‌های آقای راد» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی ابوالفضل توکلی نیز رونمایی شد. این فیلم روایتی از سال‌ها فعالیت هنری این هنرمند است که در بخش پایانی برنامه اکران شد.

همچنین، هنرمندانی چون سعید امیرسلیمانی، عزت‌الله رمضانی‌فر، رضا بنفشه‌خواه، شکرخدا گودرزی، اکبر رحمتی، بهرام ابراهیمی، حسین زندباف، مریم معترف، ناصر ممدوح، شهره سلطانی، سهیلا رضوی و … که از جمله هنرمندان حاضر در برنامه بودند، در صحبت‌هایی کوتاه، ایرج راد را از لحاظ شخصیت ممتاز حرفه‌ای و اخلاقی ستودند و برایش آرزوی سلامتی و طول عمر کردند.

درگذشت بازیگر سینما بر اثر سرطان و وداع با او در بابل

در هفته‌ای که گذشت، مهرداد فلاحتگر بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون روز دوم شهریور ۱۴۰۴ در تهران بر اثر سرطان درگذشت. پیکر این هنرمند فقید برای برگزاری مراسم وداع و تشییع به زادگاهش بابل منتقل شد.

پیکر فلاحتگر با حضور دوستداران این هنرمند فقید بعد از برگزاری مراسم وداع و تشییع در زادگاهش در آرامگاه «گله محله» بابل در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد. مراسم وداع مهرداد فلاحتگر دوشنبه سوم شهریور با حضور خانواده این هنرمند سرشناس کشور به همراه تعدای از هنرمندان و بازیگران سینمای ایران در مجتمع فرهنگی سینمایی بابل برگزار شد.

این هنرمند سینما و تلویزیون متولد ۸ مهر ۱۳۳۸ در بابل بود. او از دوران نوجوانی به هنر و بازیگری علاقه پیدا کرد و با اجرای تئاتر در مدرسه نخستین گام‌هایش را در مسیر هنر برداشت.

برگزاری پیچینگ طرح‌های «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه»

جلسه پیچینگ طرح‌ها و فیلمنامه‌های متقاضی ساخت فیلم با موضوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد. در پی فراخوان عمومی منتشر شده از سوی بنیاد سینمایی فارابی در تاریخ ۲۱ تیر که به منظور مشارکت اهالی سینمای ایران در ساخت فیلم با موضوع «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» اعلام شد، ۹۵ طرح و فیلمنامه از سوی سینماگران مختلف در سامانه بنیاد به ثبت رسید.

داوران جلسه پیچینگ عبارتند از فریدون جیرانی فیلمنامه نویس، کارگردان و رئیس کانون کارگردانان سینمای ایران، منیر قیدی فیلمنامه نویس و کارگردان، مهدی جعفری فیلمنامه نویس، کارگردان و مدیر فیلمبرداری، هادی مقدم‌دوست فیلمنامه نویس و کارگردان، سعید خانی تهیه‌کننده، سینمادار و پخش‌کننده سینما، محمدعلی مظاهری رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و متخصص روانشناسی خانواده و مسعود نقاش‌زاده مدرس دانشگاه و مدیر فرهنگی.

داوران پس از استماع طرح‌ها و فیلمنامه‌ها، پرسش و پاسخ با مؤلفان آثار و مشورت و بررسی نهایی، در مجموع آثار برتر را براساس اولویت، به بنیاد سینمایی فارابی معرفی کردند. بنیاد سینمایی فارابی نیز پس از بررسی فهرست عوامل پشت و مقابل دوربین، جدول برآورد هزینه‌ها، جدول زمانبندی تولید و دیگر شرکای سرمایه‌گذار در هر اثر و سایر موارد مورد نیاز، متناسب با منابع خود، نسبت به مشارکت در آثار معرفی شده اقدام خواهد کرد.

مسعود کیمیایی پروژه جدیدش را کلید زد

در هفته‌ای که گذشت، خبر رسید که شورای پروانه فیلمسازی در جلسه اخیر، با ساخت فیلمنامه سینمایی مسعود کیمیایی با عنوان «عشق در انفرادی» به تهیه‌کنندگی علی اوجی موافقت کرده است که در مرحله پیش تولید قرار دارد.

در مراسم بزرگداشت مسعود کیمیایی که از سوی کانون کارگردانان خانه سینما دی‌ماه ۱۴۰۳ برگزار شد، علی اوجی خبر داد که او در تدارک ساخت سی‌ویکمین فیلم سینمایی خود است.

کیمیایی در مراسم بزرگداشتش گفت: ما امروزه درگیر سانسور نیستیم بلکه درگیر جنگ با تفکر هستیم. من بسیار نوشتم، نقاشی کردن و فیلم ساختم اما هنوز فکر می‌کنم در مقابل این حس و موجی که در دل این مردم وجود دارد هیچ کاری نکرده‌ام. سوالم این است که چرا این حس خاموش شده است؟ من به دنبال روشن کردن این موج هستم.

پژمان بازغی دوباره رئیس انجمن بازیگران سینما شد

در اولین جلسه هیئت‌مدیره انجمن صنفی بازیگران سینمای ایران سمت اعضا مشخص شدند. اولین جلسه رسمی هیئت‌مدیره انجمن صنفی بازیگران سینمای ایران، پس از برگزاری مجمع عمومی روز دوشنبه ۲۰ مرداد در روز چهارشنبه ۲۹ مرداد برگزار و ترکیب جدید سمت‌ها مشخص شد.

بر این اساس، سمت اعضای انجمن عبارتند از رئیس هیئت‌مدیره: پژمان بازغی، نایب‌رئیس: سام درخشانی، دبیر: علی دهکردی، خزانه‌دار: فریبا کوثری، اعضا هیئت مدیره: حسین سلیمانی، محسن کیایی، کوروش سلیمانی، اعضای علی‌البدل هیئت مدیره: حبیب دهقان‌نسب و کمند امیرسلیمانی، بازرس اصلی: مهراوه شریفی‌نیا، بازرس علی‌البدل: سیروس همتی.