به گزارش خبرنگار مهر، رضا علیزاده صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت مصرف سوخت در کشور اظهار کرد: قیمت بنزین و گازوئیل در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه بسیار پایین است و همین مسئله در کنار سایر عوامل، بر الگوی مصرف سوخت تأثیر گذاشته است.

وی افزود: در شرایطی که قیمت گازوئیل در بسیاری از کشورهای همسایه حدود یک دلار است، این فرآورده در ایران با قیمت بسیار پایین عرضه می‌شود و به همین دلیل باید برای مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع، سیاست‌های مناسبی اتخاذ شود.

نماینده مردم ورزقان در مجلس تأکید کرد: موضوع افزایش قیمت بنزین مطرح نیست، چرا که مردم توان و تحمل افزایش قیمت را ندارند، اما باید برای کاهش مصرف و اصلاح الگوی استفاده از سوخت برنامه‌ریزی کرد.

علیزاده یکی از عوامل مؤثر بر مصرف بالای سوخت را وضعیت خودروهای تولید داخل دانست و گفت: بخشی از مصرف بالای بنزین به کیفیت و میزان مصرف خودروها بازمی‌گردد؛ در حالی که باید به سمت تولید خودروهای کم‌مصرف حرکت کنیم، همچنان خودروهایی تولید می‌شوند که مصرف سوخت بالایی دارند.

مصرف روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر سوخت

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به آمار مصرف روزانه سوخت در کشور اظهار کرد: در حال حاضر روزانه حدود ۱۳۵ میلیون لیتر سوخت مصرف می‌شود که ۱۵ میلیون لیتر آن از طریق واردات تأمین می‌شود و مابقی از تولید داخل است.

وی ادامه داد: اگر بتوان میزان مصرف روزانه را به ۱۲۰ میلیون لیتر کاهش داد، مدیریت شرایط و تأمین نیاز کشور با سهولت بیشتری امکان‌پذیر خواهد بود.

علیزاده پیشنهاد کرد که برای مدیریت مصرف، پس از عبور از سقف تعیین‌شده، سازوکار قیمت‌گذاری سوخت تغییر کند و گفت: می‌توان یک میزان مشخص را به عنوان سقف مصرف در نظر گرفت و از آن میزان به بعد، قیمت‌گذاری متفاوتی اعمال کرد.

وی افزود: این مدل می‌تواند در کنار سهمیه‌بندی، به اصلاح الگوی مصرف کمک کند و مانع از مصرف بی‌رویه سوخت شود.

ضرورت بازنگری در نظام سهمیه‌بندی

نماینده مردم ورزقان در مجلس با اشاره به تغییرات انجام‌شده در سهمیه سوخت در برخی مناطق کشور اظهار کرد: در بعضی مناطق مانند کرمان، موضوع سهمیه‌بندی مورد بازنگری قرار گرفته است و این تجربه‌ها باید با توجه به شرایط هر منطقه بررسی شود.

علیزاده با اشاره به شرایط کشور گفت: با توجه به وضعیت خاص و شرایطی که کشور در آن قرار دارد، صرفه‌جویی در مصرف سوخت دیگر صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی برای مدیریت منابع و تأمین پایدار انرژی محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: اصلاح نظام مصرف و سهمیه‌بندی باید به گونه‌ای انجام شود که ضمن جلوگیری از افزایش فشار اقتصادی بر مردم، امکان کنترل مصرف و مدیریت منابع نیز فراهم شود.

تغییر سیاست سوخت با نظر مردم

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه بر ضرورت توجه به افکار عمومی در اجرای هرگونه تغییر در سیاست‌های سوخت تأکید کرد و گفت: دولت پیش از اجرای طرح‌های جدید در حوزه سهمیه‌بندی یا قیمت‌گذاری باید نظر مردم را دریافت و از طریق نظرسنجی، میزان آمادگی جامعه برای اجرای طرح را ارزیابی کند.

وی افزود: هرگونه تصمیم در این زمینه باید با اطلاع‌رسانی مناسب و اقناع افکار عمومی همراه باشد تا مردم در جریان اهداف و نحوه اجرای طرح قرار گیرند.

علیزاده همچنین از بررسی طرح سامانه یکپارچه توزیع سوخت خبر داد و اظهار کرد: در این طرح، برای هر ایرانی یک کد اختصاص داده می‌شود تا سهم سوخت به شکل عادلانه‌تری توزیع شود.

وی ادامه داد: هدف از چنین طرحی این است که توزیع بنزین از حالت فعلی خارج شده و عدالت بیشتری در دسترسی افراد به سهم سوخت ایجاد شود.

نماینده مردم ورزقان در مجلس خاطرنشان کرد: سیاست‌های جدید در حوزه سوخت باید به گونه‌ای تنظیم شود که موجب نارضایتی عمومی نشود و تصمیمات اتخاذشده با خواسته‌ها و توان اقتصادی مردم در تعارض نباشد.

علیزاده تأکید کرد: مدیریت مصرف سوخت، اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری خودروها و ایجاد سازوکار عادلانه در توزیع بنزین باید همزمان دنبال شود تا ضمن صیانت از منابع کشور، فشار مضاعفی به مردم وارد نشود.