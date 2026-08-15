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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

شاعر پیشکسوت چهارمحال ‌و بختیاری درگذشت

شاعر پیشکسوت چهارمحال ‌و بختیاری درگذشت

شهرکرد-علیرضا میرزاخانی هفشجانی شاعر پیشکسوت چهارمحال و بختیاری و سراینده مجموعه اشعار «به اتفاق عشق» دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا میرزاخانی هفشجانی شاعر پیشکسوت استان و سراینده مجموعه اشعار «به اتفاق عشق» دار فانی را وداع گفت.

این شاعر پیشکسوت استان متولد ۱۳۳۸ و بازنشسته صنعت کشتی‌سازی بود، وی در خانواده‌ای ادب‌دوست رشد یافت و از جوانی سرودن شعر را آغاز کرد.

زنده‌یاد میرزاخانی سال‌ها با شرکت در انجمن‌های ادبی بندرعباس و زیر نظر استادانی همچون محمدعلی بهمنی و جواد ضمیری، حضور در این عرصه را به صورت حرفه‌ای‌تر به پیش برد و از وی یک مجموعه شعر به نام «به اتفاق عشق» در سال ۱۳۹۹ و به سفارش واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری به یادگار مانده است.

مریم میرزاخانی بانوی غزل‌سرای چهارمحال و بختیاری از جمله فرزندان این شاعر پیشکسوت است که کسب عناوین مختلف در جشنواره‌های ادبی از افتخارات وی به شمار می‌رود.

کد مطلب 6916957

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