اپل برای کاربران در ۱۱۰ کشور پیام هشدار فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این پیام به کاربران در۱۱۰ کشور دنیا ارسال شده و در آن آمده است: اپل حملات یک جاسوس افزار تجاری تحت سفارش به آیفون شما را ردیابی کرده است. شما می توانید اکنون اقداماتی برای حفاظت از دستگاه تان انجام دهید.

این هشدارها بخشی از ویژگی های امنیتی تقریبا جدیدی است که اپل با هدف ردیابی حملات سایبری پیچیده و قدرتمند علیه کاربرانش ارائه کرده است. ماهیت این ویژگی ها به معنای آن است که هر کاربری که آنها را دریافت می کند باید آن را بگیرد.

اپل در سال ۲۰۲۱ میلادی پیام های هشدار تهدید را معرفی کرد و از آن زمان سالانه چند بار آنها به کاربران بیش از ۱۵۰ کشور جهان می فرستد. هدف از این هشدارها اطلاع رسانی و کمک به کاربرانی است که احتمالا هدف حمله جاسوس افزار تجاری تحت سفارش قرار گرفته اند.

همانطور که این امر نشان می دهد هشدارهای مربوط به تهدید سایبری برای مطلع سازی کاربران به خصوص درباره حملات هک پیچیده است که در آنها مهاجمان سایبری از انبوه منابع برای هدف گرفتن افرادی خاص استفاده می کنند.