علی اخلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش بیبدیل ظرفیتهای مردمی در پیشبرد اهداف حمایتی، اظهار کرد: در بازه زمانی چهار ماهه سال جاری، شاهد ارائه خدمات متنوع معیشتی، درمانی، فرهنگی و توانمندسازی به جامعه هدف بودیم که بخش عمده آن با اتکا به مشارکتهای خیران و مدیریت ۵۵۶ مرکز نیکوکاری فعال در سراسر استان محقق شده است.
وی با تشریح گستره خدمات ارائهشده افزود: این مراکز با بهرهگیری از سرمایههای اجتماعی و همافزایی خیران نیکاندیش، در محورهای کلیدی از جمله زکات، اکرام ایتام، بهداشت و درمان، فعالیتهای فرهنگی و آموزشی، اشتغال و توانمندسازی، تأمین مسکن و سرپناه، تهیه جهیزیه، حمایتهای معیشتی و تأمین لوازم ضروری زندگی، کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، یاریرسانی به آسیبدیدگان جنگ و توسعه طرحهای قرضالحسنه، اقدامات چشمگیری را به سرانجام رساندهاند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان اصفهان با تأکید بر اینکه مراکز نیکوکاری بازوان توانمند کمیته امداد در شناسایی دقیق و سریع نیازهای محلی هستند، تصریح کرد: الگوی فعالیت این مراکز، نمود عینی مشارکت مردمی و همافزایی کارآمد با نهادهای حاکمیتی است که موجب شده خدمات حمایتی با سرعت، دقت و اثربخشیِ بسیار بالاتر به دست خانوادههای نیازمند برسد.
اخلاقی افزود: حضور گسترده این مراکز در شهرستانها و مناطق مختلف استان، ظرفیتی استراتژیک برای گسترش عدالت اجتماعی و ترویج فرهنگ نیکوکاری فراهم کرده است تا با بهرهگیری از توان اقشار مختلف جامعه، نیازهای متنوع خانوادههای کمبرخوردار در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود.
وی با قدردانی از همراهی مستمر خیران، نیکوکاران و فعالان مراکز نیکوکاری استان، خاطرنشان کرد: این همراهی بیشائبه، پشتوانه اصلی توسعه و ارتقای کیفیت خدمات حمایتی در اصفهان است و کمیته امداد در تلاش است با تقویت ساختارهای مشارکتمحور، دامنه خدمات هوشمند و هدفمند خود را در راستای توانمندسازی پایدار نیازمندان بیش از پیش گسترش دهد.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان اصفهان در پایان بر اهمیت نهادینهسازی فرهنگ کار خیر تأکید کرد و یادآور شد که کمیته امداد همچنان با آغوش باز از ایدهها و همکاریهای جدید در جهت کاهش آلام نیازمندان و گسترش چتر حمایتی در اقصینقاط استان استقبال میکند.
نظر شما