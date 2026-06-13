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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹

امانی: پروژه ۴۰ واحدی نهضت ملی مسکن نمین به مرحله پایانی رسیده است

امانی: پروژه ۴۰ واحدی نهضت ملی مسکن نمین به مرحله پایانی رسیده است

نمین- فرماندار شهرستان نمین گفت: پروژه ۴۰ نهضت ملی نمین با پیشرفت بالای ۹۰ درصد در حال اتمام است.

مهران امانی در گفتگو با خبرنگارمهر، با اشاره به پروژه های در حال احداث بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نمین اظهارکرد: پروژه ۸۰ واحدی طرح مسکن ملی در ۲ بلوک ۴۰ واحدی یکی با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد درحال اتمام و تحویل به متقاضیان است و بلوک دیگر با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد در حال ساخت است.

وی به اجرای پروژه ۳۰ واحدی خیرین اشاره و افزود: پروژه ۳۰ واحدی انجمن خیرین مسکن ساز استان در ۵ بلوک ۶ واحدی با همت خیرین استان و شهرستان در مرحله پایانی قراردارد.

افتتاح رسمی تونل حیران اقدام شاخص دولت در شهرستان نمین

امانی یکی از کارهای شاخص شهرستان و استان در یک سال گذشته را افتتاح رسمی تونل حیران با اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان عنوان و گفت: مدیریت راه و شهرسازی شهرستان در راستای رفع ترافیک در ورودی تونل دوم در حال جاده سازی است.

وی یکی از کارهای مهم اداره راه و شهرسازی شهرستان نمین را ساخت و تحویل ساختمان فرهنگسراهای نمین و عنبران عنوان کرد و افزود: انجام توافق با تعاونی فرهنگیان نمین، تفکیک و اخذ سند برای قطعات و مرتفع نمودن مشکلات فرهنگیان بعد از سال ها، اقدام مهمی بود که صورت گرفت.

کد مطلب 6858393

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