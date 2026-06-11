سرمایه گذاری بخش خصوصی کلید رفع چالش های اقتصادی عنبران 

گیسو حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بخش عنبران ظرفیت های بکر و بی نظیری در حوزه گردشگری دارد اظهارکرد: زمینه های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری فراهم است و در صورت استقبال بخش خصوصی بخشداری عنبران همکاری و هماهنگی لازم را انجام خواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه سد عنبران بعنوان یک ظرفیت بزرگ اقتصادی و گردشگری می تواند در تحول اقتصادی منطقه نقش مهمی داشته باشد افزود: اطراف سد عنبران امکان سرمایه گذاری در حوزه های احداث هتل، واحدهای بوم گردی، مراکز خرید، شهربازی، پل شیشه ای و پرورش ماهیان سردآبی را دارد.

بخشدار عنبران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست در زمینه جذب سرمایه گذار نگاه ویژه ای به عنبران داشته باشند ادامه داد: در صورت سرمایه گذاری بخش خصوصی، زمینه حضور گردشگران از نقاط مختلف کشور به شهر ملی گلیم فراهم شده و منطقه رونق اقتصادی پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه به ظرفیت‌های منطقه شغال‌دره در دهستان میناباد اشاره کرد و گفت: وجود گونه‌های متنوع گیاهان دارویی و قابلیت توسعه بوم‌گردی در این منطقه، امکان جذب گردشگران بیشتری را به بخش خوش‌آب‌ و هوای عنبران فراهم کرده است متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم از این ظرفیت در جهت ایجاد ارزش افزوده و تقویت اقتصاد منطقه بهره ببریم.

حسینی در ادامه به ضرورت صرفه جویی در بودجه دهیاری ها تاکید و افزود: با همکاری دهیاری ها در تلاش هستیم پروژه های قابل اجرا در روستاهای بخش اولویت بندی شده و از هرگونه هزینه کرد غیر ضروری و اسراف پرهیز کنیم.

وی به واحد بوم گردی در حال احداث روستای عنبران علیا اشاره و بیان کرد: در راستای ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری روستای عنبران به همت دهیار این روستا یک مجموعه شش واحدی با پیشرفت ۸۰ درصد در حال اجرا است.

بخشدار عنبران خاطر نشان کرد: روستاهای بخش عنبران از زیر ساخت های لازم از جمله، برق، و گاز، آب، تلفن، راه روستایی و ... بهره مند هستند و نیاز اکنون روستاها تقویت اقتصاد روستا و همچنین ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری ها است.