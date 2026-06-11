ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان تسلیم نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری شامگاه پنجشنبه در مراسم تجمعات شبانه «جنگ رمضان» مشگینشهر که با محوریت عزاداران مسجد امام حسین (ع) محله چایپاره و آیین سنتی شاهحسینگویان (شاخسی) برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان و شهدای راه عزت و اقتدار ایران اسلامی، اظهار کرد: مردم مشگینشهر طی ۱۰۳ روز گذشته حضوری پرشور و آگاهانه در صحنههای مختلف داشتهاند و این حضور نشاندهنده بصیرت، وفاداری و قدرشناسی مردم این دیار است.
وی با اشاره به دشمنیهای مستمر علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: دشمنان پس از ۴۷ سال توطئه و فشار، همچنان در تلاش هستند تا با طراحی برنامههای مختلف علیه ملت ایران اقدام کنند، اما به فضل الهی، برکت خون شهدا و پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح، در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندهاند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دشمنان با تشدید فشارهای اقتصادی و تحریمها تصور میکردند میتوانند ملت ایران را وادار به عقبنشینی کنند، در حالی که ملت ما پرورشیافته مکتب امام حسین (ع) است و هرگز تن به ذلت نخواهد داد.
بدری با بیان اینکه ایران دارای تمدنی چند هزار ساله و تاریخی پرافتخار است، گفت: امروز کشور ما در عرصههای مختلف با جنگ ترکیبی دشمنان مواجه است که یکی از مهمترین میدانهای آن، حضور مردم در صحنه و حفظ انسجام ملی است.
وی میدان نظامی را یکی دیگر از عرصههای اقتدار جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: توان بازدارندگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به حدی رسیده که بسیاری از قدرتهای جهان را متحیر کرده است و هنوز بخش مهمی از ظرفیتهای دفاعی و موشکی کشور رونمایی نشده است.
بدری همچنین بر نقش مسئولان در خدمترسانی به مردم تأکید کرد و گفت: در میدان خدمت، مسئولان وظایف سنگینی بر عهده دارند و باید با تمام توان برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.
وی حفظ وحدت و انسجام ملی را مهمترین عامل خنثیسازی توطئههای دشمنان عنوان کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جنگ ترکیبی دشمنان، اقتدار و توانمندی خود را به نمایش گذاشته و امروز دشمنان دریافتهاند که نمیتوانند با ملت ایران با زبان تهدید سخن بگویند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ملت ایران هیچگاه جنگطلب نبوده است، اما در دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور، توان و آمادگی لازم را دارد و این حقیقت بارها به اثبات رسیده است.
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