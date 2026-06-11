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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۲

ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان تسلیم نخواهد شد

ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان تسلیم نخواهد شد

مشگین شهر- نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: ملت ایران با الهام از مکتب عاشورا در برابر فشارهای اقتصادی و تهدیدهای دشمنان تن به ذلت نخواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری شامگاه پنجشنبه در مراسم تجمعات شبانه «جنگ رمضان» مشگین‌شهر که با محوریت عزاداران مسجد امام حسین (ع) محله چایپاره و آیین سنتی شاه‌حسین‌گویان (شاخسی) برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان و شهدای راه عزت و اقتدار ایران اسلامی، اظهار کرد: مردم مشگین‌شهر طی ۱۰۳ روز گذشته حضوری پرشور و آگاهانه در صحنه‌های مختلف داشته‌اند و این حضور نشان‌دهنده بصیرت، وفاداری و قدرشناسی مردم این دیار است.

وی با اشاره به دشمنی‌های مستمر علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: دشمنان پس از ۴۷ سال توطئه و فشار، همچنان در تلاش هستند تا با طراحی برنامه‌های مختلف علیه ملت ایران اقدام کنند، اما به فضل الهی، برکت خون شهدا و پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح، در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده‌اند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دشمنان با تشدید فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها تصور می‌کردند می‌توانند ملت ایران را وادار به عقب‌نشینی کنند، در حالی که ملت ما پرورش‌یافته مکتب امام حسین (ع) است و هرگز تن به ذلت نخواهد داد.

بدری با بیان اینکه ایران دارای تمدنی چند هزار ساله و تاریخی پرافتخار است، گفت: امروز کشور ما در عرصه‌های مختلف با جنگ ترکیبی دشمنان مواجه است که یکی از مهم‌ترین میدان‌های آن، حضور مردم در صحنه و حفظ انسجام ملی است.

وی میدان نظامی را یکی دیگر از عرصه‌های اقتدار جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: توان بازدارندگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به حدی رسیده که بسیاری از قدرت‌های جهان را متحیر کرده است و هنوز بخش مهمی از ظرفیت‌های دفاعی و موشکی کشور رونمایی نشده است.

بدری همچنین بر نقش مسئولان در خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد و گفت: در میدان خدمت، مسئولان وظایف سنگینی بر عهده دارند و باید با تمام توان برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.

وی حفظ وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین عامل خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان عنوان کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جنگ ترکیبی دشمنان، اقتدار و توانمندی خود را به نمایش گذاشته و امروز دشمنان دریافته‌اند که نمی‌توانند با ملت ایران با زبان تهدید سخن بگویند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ملت ایران هیچ‌گاه جنگ‌طلب نبوده است، اما در دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور، توان و آمادگی لازم را دارد و این حقیقت بارها به اثبات رسیده است.

کد مطلب 6857565

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