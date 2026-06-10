ایزدی: بهزیستی نمین پیشرو در حمایت از بهبود یافتگان اعتیاد است

مژگان ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری دوره آموزشی جهت آگاه سازی، پیشگیری از معلولیت های دوران سالمندی، آگاه سازی پیشگیری از معلولیت های ویژه زنان سرپرست خانوار و دانش آموزان خبر داد و اظهار کرد: برنامه غربالگری بینایی کودکان ۳ الی ۶ سال در شهرستان اجرا و تاکنون تعداد ۲۴۶۲ کودک پوشش داده شد.

وی افزود: ارائه خدمات مشاوره ژنتیک پیش ازادواج به زوجین به تعداد بیش از ۱۵۰ زوج رسیده و اجرای برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) در کلیه مناطق روستایی و ارائه خدمات توانبخشی و توانپزشکی با هدف توانمندسازی و مشارکت افراد دارای معلولیت در شهرستان برگزار می شود.

رئیس بهزیستی نمین به اجرای برنامه آموزش از راه دور برای کودکان معلول فاقد توان حرکتی از طریق اهدای تبلت و همکاری مستمر با مراکز روزانه توانبخشی اشاره کرد و گفت: از هنرمندان و ورزشکاران معلول شهرستان از طریق تخصیص اعتبارات تهیه وسایل هنری، ورزشی و زمینه سازی حضور آنها درنمایشگاه ها، مسابقات و جشنواره های شهرستانی و استانی حمایت های لازم انجام شده است.

ایزدی به پیگیری امورات اشتغال مددجویان با پرداخت تسهیلات اشتغال، پرداخت بیمه کمک هزینه خویش فرمایی و کارفرمایی، پرداخت کمک هزینه ارتقا کارایی افراد دارای معلولیت برای بیش از ۶۷ نفر و بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال اشاره و افزود: طرح های مشاوره ای، پیشگیری وکاهش آسیب های اجتماعی با تاکید بر اجرا در مناطق آسیب خیز، کم برخوردار و حاشیه ای جمعا" به تعداد ۱۶۴۰ نفر در یک سال صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در یک سال گذشته ۱۰۰ نفر از افراد بهبود یافته کمپ اعتیاد دوره آموزشی فنی و حرفه ای برگزار شده است؛ بیان کرد: در راستای حمایت های خانوادگی، اجتماعی، آماده سازی شغلی و اشتغال، خدمات حقوقی، پزشکی و اسکان به مقیمان مرکز ترک اعتیاد بعد از ترخیص، یک واحد مدیریت مورد در شهرستان تاسیس و شروع به فعالیت کرده است.

رئیس بهزیستی نمین از اجرای برنامه آگاه سازی، مشاوره و شناسایی گروه های هدف در معرض آسیب و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در قالب خدمات اورژانس اجتماعی ۱۲۳ با بیش از ۱۳۰۰ مورد در شهرستان نمین خبرداد و گفت: اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان در جهت کاهش خطرات احتمالی برای افراد آسیب دیده و در معرض آسیب به طور مستمر و با حکم دادستانی مداخله و پیگیری می نماید.