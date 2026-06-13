به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با قدردانی از تلاش‌های همکاران حوزه آموزش ابتدایی در سراسر کشور و به‌ویژه استان گلستان به‌عنوان دبیرخانه کشوری راهبران آموزشی تربیتی، بر نقش مهم معلمان و راهبران آموزشی در استمرار جریان یادگیری و تقویت امید و پویایی در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه معلم در شکل‌دهی به آینده جامعه، از تلاش‌های فرهنگیان در مسیر تداوم آموزش، ایجاد ارتباط مؤثر با دانش‌آموزان و خانواده‌ها و حفظ پویایی فرایندهای یادگیری قدردانی کرد و این اقدامات را جلوه‌ای از تعهد حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری جامعه فرهنگیان دانست.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در ادامه با تبیین فلسفه و کارکرد «راهبری آموزشی تربیتی» در نظام تعلیم و تربیت، این نقش را یکی از ظرفیت‌های مهم برای ارتقای کیفیت یادگیری در مدارس به‌ویژه در مناطق روستایی و عشایری عنوان کرد و افزود: راهبران آموزشی با بهره‌گیری از تجربه‌های حرفه‌ای، دانش تربیتی و رویکردی یاورانه می‌توانند نقش مؤثری در توانمندسازی معلمان، بهبود فرایندهای آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان ایفا کنند.

حکیم‌زاده بر ضرورت انتخاب راهبران آموزشی از میان معلمان توانمند، با تجربه و دارای صلاحیت‌های حرفه‌ای تأکید کرد و گفت: راهبری آموزشی باید با رویکردی حمایتی و توسعه‌گرا دنبال شود تا زمینه تبادل تجربه‌ها، تقویت یادگیری حرفه‌ای معلمان و بهبود مستمر کیفیت آموزش فراهم شود. وی همچنین با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تثبیت جایگاه شغلی راهبران آموزشی، از حمایت‌های وزیر آموزش و پرورش در این زمینه قدردانی کرد و این اقدام را گامی مهم در جهت تقویت ساختارهای پشتیبان کیفیت آموزش در مدارس دانست.

وی با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین در نظام آموزشی، بر طراحی سازوکارهای علمی برای پایش و ارزیابی اثربخشی فعالیت‌های راهبران آموزشی تأکید کرد و افزود: ارزیابی عملکرد راهبران باید مبتنی بر شاخص‌های علمی و شواهد عینی از بهبود وضعیت یادگیری دانش‌آموزان در مدارس تحت پوشش باشد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری «جشنواره روایت‌های راهبری» اشاره کرد و آن را فرصتی ارزشمند برای مستندسازی تجربه‌های حرفه‌ای، توسعه دانش سازمانی و تقویت هویت حرفه‌ای راهبران آموزشی دانست و تأکید کرد گردآوری و انتشار تجربه‌های موفق راهبری می‌تواند زمینه یادگیری جمعی و توسعه حرفه‌ای در میان معلمان را فراهم آورد.

وی همچنین به اجرای طرح حمایت آموزشی مستمر یادگیرندگان «حامی» اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف حمایت از یادگیری دانش‌آموزانی که نیازمند توجه و پشتیبانی آموزشی بیشتری هستند طراحی شده و تلاش دارد با ارائه برنامه‌های آموزشی هدفمند، زمینه جبران کاستی‌های یادگیری و تقویت فرصت‌های یادگیری برای دانش‌آموزان را فراهم کند. به گفته وی، در اجرای این طرح، شناسایی دقیق نیازهای آموزشی دانش‌آموزان، برنامه‌ریزی آموزشی متناسب و همراهی معلمان و راهبران آموزشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت یادگیری در دوره ابتدایی ایفا کند.

در این نشست همچنین به برنامه‌های جاری معاونت آموزش ابتدایی از جمله تقویت کیفیت آموزش، فرایند ثبت‌نام دوره ابتدایی و آمادگی مدارس برای سال تحصیلی آینده در قالب پروژه مهر پرداخته شد.

حکیم‌زاده در ادامه با اشاره به اجرای برنامه‌های تحولی سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی در حوزه برنامه درسی، بر اهمیت نقش «راهبری برنامه درسی» در مدارس تأکید کرد و گفت: ایجاد این نقش می‌تواند به استقرار مؤثر برنامه‌های درسی، تقویت مشارکت حرفه‌ای معلمان و مدیران و بهبود فرایندهای آموزشی در مدارس کمک کند.

وی تأکید کرد ما باید در اجرای این برنامه تحولی همکاری کامل را با سازمان پژوهش داشته باشیم وکمک کنیم تا اجرای آزمایشی به شکل علمی دنبال شود و بتوانیم از نتایج آن برای اصلاح و بهبود نهایی برنامه ها استفاده کنیم.

وی افزود: راهبران برنامه درسی با حضور فعال در مدارس، حمایت علمی از معلمان و مدیران و ارائه بازخوردهای تخصصی می‌توانند زمینه اجرای مؤثرتر برنامه‌های تحولی و ارتقای کیفیت یادگیری را فراهم کنند.

در پایان این نشست، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با قدردانی از تلاش‌های فرهنگیان، معاونان آموزش ابتدایی استان‌ها و راهبران آموزشی تربیتی، بر استمرار همکاری‌ها و هم‌افزایی در مسیر تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان تأکید کرد.