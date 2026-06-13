 پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه بهسازی و آسفالت محور سفیددشت - دهنو در بروجن

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی مرتضوی‌زاده گفت: پروژه بهسازی و آسفالت محور سفیددشت - دهنو در شهرستان بروجن به طول ۴ و نیم کیلومتر با مبلغ قرارداد ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان آغاز شد.

وی افزود: تاکنون ۱۶ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده و پیشرفت فیزیکی آن به ۹۰ درصد رسیده است.

مرتضوی‌زاده هدف از اجرای این پروژه را تسهیل سفرهای منطقه‌ای و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای اعلام کرد و گفت: با اتمام این طرح، شاهد کاهش تصادفات، افزایش ایمنی تردد و رضایت مندی ساکنان منطقه خواهیم بود.

معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری چهارمحال و بختیاری در پایان تأکید کرد: این پروژه گامی مؤثر در راستای توسعه متوازن راه‌های روستایی و خدمت رسانی بهتر به مردم منطقه است.

