بیش از ۱۰ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی همدان ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از ثبت ۱۰ میلیون و ۶۳۳ هزار تردد در محورهای مواصلاتی این استان در دو ماه نخست سال جاری خبر داد و اظهار کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده توسط سامانه‌های هوشمند ترددشمار، محور «همدان–کرمانشاه» با ثبت بیش از ۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تردد، عنوان پرترددترین محور استان را در دو ماه نخست سال جاری به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه به تفکیک حجم تردد در سایر محورهای استان اشاره کرد و افزود: پس از محور همدان–کرمانشاه، محورهای همدان–تهران، همدان–ملایر، همدان–قزوین و نهاوند–کنگاور به ترتیب در رتبه‌های بعدی پرترددترین مسیرهای استان قرار دارند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد سامانه ۱۴۱ اشاره و تصریح کرد: در دو ماه نخست سال جاری، ۳ هزار و ۷۳۱ تماس مردمی با مرکز مدیریت راه‌های استان برقرار شده است که عمده این تماس‌ها به موضوعات حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، عملیات راهداری و مسائل مربوط به حریم راه‌ها اختصاص داشته است.

پرورشی با بیان اینکه سامانه ۱۴۱ به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به کاربران جاده‌ای است، تأکید کرد: در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای برقراری ۲۴۰ خط ارتباطی همزمان برای پاسخگویی به تماس‌های مردمی فراهم شده است.

وی همچنین از توسعه و ارتقای سامانه‌های هوشمند جاده‌ای در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۶ سامانه نظارت تصویری و ۴۶ سامانه ثبت تخلفات رانندگی در دست اجرا و نصب قرار دارد که با بهره‌برداری کامل از این طرح‌ها، شمار سامانه‌های هوشمند جاده‌ای استان همدان به ۲۴۲ دستگاه افزایش خواهد یافت.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های هوشمند و ارتقای خدمات اطلاع‌رسانی و نظارتی، نقش مؤثری در افزایش ایمنی سفرها، مدیریت بهینه ترافیک و ارائه خدمات مطلوب به کاربران و مسافران جاده‌ای ایفا می‌کند.