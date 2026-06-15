مراقب حواشی «سلول درمانی» باشید!

به گزارش خبرنگار مهر، سلولدرمانی (Cell Therapy) یکی از شاخههای پیشرو در پزشکی نوین (پزشکی بازساختی) است.
سلولدرمانی چیست
به طور کلی، سلولدرمانی یعنی استفاده از سلولهای زنده یا مشتقات آنها برای درمان، ترمیم یا جایگزینی بافتهای آسیبدیده.
در پزشکی سنتی، ما اغلب از داروهای شیمیایی برای «کنترل علائم» استفاده میکنیم؛ اما در سلولدرمانی، هدف «بازگرداندن عملکرد» است.
مکانیسم عملکرد سلولدرمانی معمولاً از طریق یکی از مسیرهای زیر است:
- جایگزینی مستقیم: سلول تزریق شده به سلولِ اختصاصی آن بافت (مثلاً سلول قلب یا عصب) تبدیل میشود.
- اثر پاراکراین (اصلیترین مکانیسم): سلولهای تزریق شده در محل حضور مییابند و مواد شیمیایی، فاکتورهای رشد و پروتئینهایی ترشح میکنند که باعث کاهش التهاب، تحریک عروقزایی و فعال شدن «سلولهای بنیادی نهفته» خودِ بدنِ بیمار میشود تا خودشان را ترمیم کنند.
چگونه سلولدرمانیِ «واقعی» را از «ادعاهای دروغین» تشخیص دهیم
متأسفانه به دلیل محبوبیت این حوزه، کلاهبرداریهای زیادی با عنوان «سلولدرمانی» انجام میشود. برای تشخیص علمی بودنِ یک درمان، حتماً به این ۵ نکته کلیدی توجه کنید.
الف) وجود پرونده و مجوزهای قانونی
- مرکز معتبر: سلولدرمانی باید در بیمارستانها یا مراکز تحقیقاتی که دارای مجوز وزارت بهداشت (در ایران سازمان غذا و دارو و معاونت درمان) هستند انجام شود.
- فرآوردهی استاندارد: سلولها نباید در یک “مطب” یا “کلینیک معمولی” آماده شوند. فرآیند تولید سلول باید در اتاقهای تمیز (Clean Room) و تحت شرایط GMP (تولید خوب) انجام شود که استانداردهای سختگیرانه برای جلوگیری از آلودگی میکروبی دارند.
ب) شفافیت در ماهیت سلول
- هر تزریقی سلولدرمانی نیست. از پزشک بپرسید: منبع سلول چیست؟ (مثلاً مغز استخوان، بافت چربی، یا خون بند ناف).
- آیا سلولها در آزمایشگاه تکثیر و بررسی شدهاند یا فقط یک سانتریفیوژ ساده از چربی گرفته شدهاند؟ (درمانهای پیشرفته نیاز به پردازش آزمایشگاهی دارند).
ج) عدم ادعای درمانِ قطعی برای همه بیماریها
- مراقب باشید! سلولدرمانی معجزه نیست. هیچ پزشک اخلاقمداری قول درمان قطعی و ۱۰۰ درصدی را نمیدهد.
- سلولدرمانی معمولاً یک روش درمانی «کمکی» یا در کنار سایر درمانها (مانند توانبخشی) است. اگر مرکزی ادعا میکند بدون نیاز به هیچ روش دیگری و فقط با یک تزریق، یک بیماری لاعلاج (مانند فلج مغزی یا ضایعات نخاعی) کاملاً درمان میشود، به آن شک کنید.
د) تأییدیه علمی و پروتکل مشخص
• یک درمان واقعی دارای پروتکل مشخص است. پزشک باید دقیقاً بداند چه تعداد سلول با چه ویژگیهایی (مارکرهای سطحی) و از چه طریقی (اینتراتکال، وریدی و…) به شما تزریق میکند.
• اگر پرسیدید مقالههای علمی این روش چیست و پاسخ قانعکنندهای نگرفتید، آن مرکز احتمالاً تجاری است نه علمی.
ه) گزارش عوارض جانبی
• علم پزشکی بر پایه «سود در برابر ریسک» است. سلولدرمانی بدون ریسک نیست (مثل احتمال تب، تهوع، سرگیجه و موارد دیگر). اگر مرکزی میگوید این روش «هیچگونه ریسک یا عوارضی ندارد»، در حال دادن اطلاعات غلط به شما است.
سلولدرمانی (Cell Therapy) چیست
سلولدرمانی شاخهای از پزشکی بازساختی (Regenerative Medicine) است که در آن از سلولهای زنده یا فرآوردههای مشتق از آنها برای ترمیم، بازسازی یا تعدیل عملکرد بافتهای آسیبدیده استفاده میشود.
برخلاف داروهای شیمیایی که اغلب مسیرهای بیوشیمیایی را مهار یا تحریک میکنند، سلولها موجودات زندهاند و میتوانند:
• تکثیر شوند
• مهاجرت کنند
• مواد فعال زیستی ترشح کنند
• با محیط بافتی تعامل کنند
چرا سلولدرمانی اهمیت دارد
بسیاری از بیماریها (مانند سکته مغزی، فلج مغزی، نارسایی قلبی، آسیب نخاعی، دیابت نوع ۱) ناشی از از بین رفتن یا اختلال عملکرد سلولها هستند. بدن در بسیاری از این موارد توان بازسازی کافی ندارد.
هدف سلولدرمانی
جایگزینی یا فعالسازی مکانیسمهای ترمیم طبیعی بدن
انواع سلولهای مورد استفاده
سلولهای بنیادی (Stem Cells)
سلولهایی که توانایی:
• خودنوزایی (Self-renewal)
• تمایز به سلولهای تخصصی را دارند.
انواع مهم
الف) سلولهای بنیادی مزانشیمی (MSC)
منبع:
• مغز استخوان
• بافت چربی
• بند ناف
• جفت
کاربردها:
• بیماریهای التهابی
• آسیبهای عصبی
• بیماریهای مفصلی
• برخی بیماریهای خودایمنی
ویژگی مهم
اثر اصلی آنها بیشتر پاراکراین (ترشح فاکتورهای ترمیمی) است تا تبدیل مستقیم به سلول عصبی یا قلبی.
ب) سلولهای بنیادی خونساز (HSC)
قدیمیترین و موفقترین نوع سلولدرمانی
کاربرد اصلی
پیوند مغز استخوان در سرطانهای خون
ج) سلولهای بنیادی پرتوان القایی (iPSC)
سلولهای بالغ که در آزمایشگاه به حالت بنیادی بازگردانده شدهاند.
کاربرد عمدتاً پژوهشی و در حال توسعه.
سلولهای ایمنی مهندسیشده
مانند:
CAR-T Therapy
سلولهای T بیمار مهندسی میشوند تا سرطان را هدف بگیرند.
در برخی سرطانهای خون بسیار موفق بودهاند.
فرآوردههای مشتق از سلول
گاهی خود سلول تزریق نمیشود بلکه:
• اگزوزومها
• فاکتورهای رشد
تزریق میشوند.
مکانیسمهای اثر سلولدرمانی
سلولها از چند مسیر اثر میگذارند:
جایگزینی مستقیم
سلول تبدیل به سلول تخصصی بافت آسیبدیده میشود.
(در عمل کمتر از آنچه عموم تصور میکنند رخ میدهد)
اثر پاراکراین (مهمترین مکانیسم)
سلولها موادی ترشح میکنند که:
• التهاب را کاهش میدهد
• مرگ سلولی را کم میکند
• عروق جدید ایجاد میکند
• سلولهای بنیادی خود بدن را فعال میکند
• پلاستیسیته عصبی را افزایش میدهد
تعدیل سیستم ایمنی
در بیماریهای خودایمنی بسیار مهم است.
مسیرهای تزریق
بسته به بیماری:
• وریدی (IV)
• داخل مفصلی
• داخل عضلانی
• اینتراتکال (داخل مایع نخاعی)
• داخل بافت هدف
مراحل انجام یک سلولدرمانی استاندارد
۱. انتخاب بیمار
۲. اخذ رضایت آگاهانه
۳. برداشت نمونه (در صورت اتولوگ)
۴. پردازش در آزمایشگاه دارای GMP
۵. بررسی کیفیت:
• تعداد سلول
• درصد زندهمانی
• تست آلودگی میکروبی
• مارکرهای سطحی
۶. تزریق تحت شرایط استریل
۷. پیگیری و ارزیابی بالینی
انواع از نظر منبع
اتولوگ (Autologous)
سلول از خود بیمار گرفته میشود.
مزیت: رد ایمنی کمتر.
آلوژنیک (Allogeneic)
از فرد دیگری گرفته میشود.
مزیت: آمادهسازی سریعتر.
کاربردهای فعلی (با درجات مختلف شواهد)
کاربردهای تثبیتشده:
• پیوند مغز استخوان
• CAR-T در برخی سرطانها
• برخی بیماریهای پوستی خاص
مزایا
• رویکرد بازساختی
• امکان اثرات چندگانه همزمان
• پتانسیل کاهش التهاب مزمن
ریسکها و چالشها
سلولدرمانی کاملاً بیخطر نیست.
احتمالات:
• عفونت
• تب
• تهوع
• سرگیجه
تفاوت واقعیت با تبلیغات
باور اشتباه: «سلولدرمانی یعنی بازسازی کامل عضو»
واقعیت: اغلب اثرات تعدیلی و تدریجی هستند.
باور اشتباه: «یک تزریق کافی است»
بسیاری از پروتکلها نیاز به تکرار دارند.
باور اشتباه: «بدون عارضه است»
هر مداخله بیولوژیک ریسک دارد.
آینده سلولدرمانی
تحقیقات روی:
• مهندسی ژنتیک سلولها
• اگزوزومتراپی
• ترکیب سلولدرمانی با ژندرمانی
• چاپ زیستی سهبعدی بافتها
در حال گسترش است.
جمعبندی ساده
سلولدرمانی یعنی استفاده از سلولهای زنده برای کاهش التهاب، تحریک ترمیم و بهبود عملکرد؛ اما، هنوز در بسیاری از بیماریها در مرحله تحقیق است. نیازمند مراکز معتبر و پروتکل استاندارد است و جایگزین قطعی همه درمانها نیست.
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