هفت هزار ابرکوهی پزشک خانواده خود را انتخاب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نوریشادکام در دهمین نشست ستاد اجرایی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، با اشاره به آغاز فاز اجرایی این برنامه از ابتدای تیرماه در شهرستان ابرکوه اظهار داشت: روند ارجاع بیماران و نوبتگیری از طریق سامانه رو به رشد است، اما برای رسیدن به شرایط مطلوب باید فرآیند ارجاع با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: با آموزش و توجیه پزشکان خانواده شهری و روستایی، فرآیند ارجاع و نوبتگیری تقویت و شاخصهای این بخش ارتقا مییابد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد با بیان اینکه تاکنون حدود هفت هزار نفر از ۳۰ هزار فرد واجد شرایط، پزشک خانواده خود را انتخاب کردهاند، گفت: برای تسریع در این روند، پیامک اطلاعرسانی برای بیمهشدگان واجد شرایط ارسال میشود.
وی ادامه داد: افراد ۱۰ روز فرصت دارند پزشک خانواده خود را انتخاب کنند و در صورت عدم انتخاب، بر اساس محل سکونت به پزشک همان محدوده جغرافیایی منتسب خواهند شد. همچنین امکان تغییر پزشک نیز با توجه به ظرفیت موجود فراهم است.
نوریشادکام با اشاره به پوشش ۷۶ درصدی جمعیت بیمهشده ابرکوه توسط سازمان تأمین اجتماعی افزود: فرآیند انتساب جمعیت با اولویت این گروه و همکاری سازمان تأمین اجتماعی دنبال میشود.
وی تصریح کرد: هماکنون چهار نوبت ویزیت در سطح یک به صورت رایگان ارائه میشود و کاهش فرانشیز دارو، خدمات پاراکلینیکی، ویزیت سطح دو و خدمات آزمایشگاهی نیز با همکاری وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر در حال پیگیری است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد در پایان تأکید کرد: اجرای موفق پزشکی خانواده و نظام ارجاع، گامی مهم در مسیر عدالت در سلامت، افزایش دسترسی مردم به خدمات و کاهش هزینههای درمان است و رفع چالشهای اجرایی این برنامه باید با جدیت دنبال شود.
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