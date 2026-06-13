به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۱۰۵ روز سکوت ناگزیر که زیر سایه جنگ تحمیلی سوم بر پیکرهی دانشگاه صنعتی شریف سایه افکنده بود، امروز درهای این خانه علم بار دیگر به روی دانشجویان تحصیلات تکمیلی گشوده شد
شریف از امروز میزبان حدود ۴۵۰۰ نفر از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی است که با شور و اشتیاقی دوچندان، دوباره به فضای علمی و پژوهشی خود بازگشتهاند.
در همین راستا، اقدامات زیرساختی برای رفاه حال دانشجویان نیز به موازات بازگشایی در جریان است؛ نخست اینکه امانه رزرو غذا فعال شده و خوابگاههای دانشگاه آماده استقبال و اسکان گروهی از دانشجویان بازگشته هستند تا دغدغههای معیشتی این قشر به حداقل برسد.
همچنین وضعیت کلاسهای درس که تا پیش از این در هالهای از ابهام قرار داشت، شفافسازی شده و دانشجویان میتوانند با مراجعه به سامانه آموزش دانشگاه، برنامه نهایی و محل برگزاری کلاسهای خود را مشاهده کنند. البته محل برگزاری برخی کلاس ها با هدف بهینهسازی مصرف انرژی، دستخوش تغییر و تجمیع در چند ساختمان شدهاند و دانشجویان قبل از حضور در کلاس ها، سامانه آموزشی دانشگاه را بررسی کنند.
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