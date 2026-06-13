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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

دستگیری عامل اخاذی با جعل عنوان مأمور پلیس در شمیرانات

دستگیری عامل اخاذی با جعل عنوان مأمور پلیس در شمیرانات

بنابر اعلام پلیس تهران بزرگ، عامل اخاذی با جعل عنوان مأمور اماکن و پلیس در شهر تهران به ویژه شهرستان شمیرانات، دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام داشت؛ در پی وصول اخبار و گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت فردی که با جعل عنوان مأمور انتظامی و ادعای نفوذ در نهادهای امنیتی و اداره اماکن، به واحدهای صنفی در سطح شهر تهران به‌ ویژه شهرستان شمیرانات مراجعه و از کسبه اخاذی می‌کرد، موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پایگاه یکم پلیس اطلاعات فاتب قرار گرفت.

بر اساس اقدامات اطلاعاتی، رصدهای میدانی و تعقیب و مراقبت‌های انجام‌شده، مشخص شد متهم با شگردهای مختلف از جمله ادعای صدور پروانه کسب، فک پلمپ واحد صنفی و حل‌وفصل پرونده‌های صنفی اقدام به فریب و تهدید اصناف و دریافت وجه از آنان می‌نماید.

پس از جمع‌بندی مستندات و تکمیل اقدامات عملیاتی، متهم در حین اخاذی از یک واحد صنفی در محدوده آجودانیه شناسایی و طی یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

متهم پس از انتقال به مقر انتظامی، جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی تحویل مرجع ذی‌صلاح شد.

معاون اماکن تهران بزرگ به صنوف توصیه نمود؛ افراد متخلف و مامورنما معمولاً با ایجاد رعب، تهدید ، ادعای نفوذ در ادارات و وعده رفع فوری مشکلات صنفی قصد اخاذی دارند.

کسبه در صورت مراجعه افراد ناشناس با چنین ادعاهایی، ضمن عدم پرداخت وجه و عدم اعتماد به ادعاهای شفاهی، حتماً کارت شناسایی و حکم مأموریت را مطالبه کرده و در صورت هرگونه تردید، موضوع را سریعاً از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ استعلام و گزارش کنند.

کد مطلب 6858478

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