دستگیری عامل اخاذی با جعل عنوان مأمور پلیس در شمیرانات

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام داشت؛ در پی وصول اخبار و گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت فردی که با جعل عنوان مأمور انتظامی و ادعای نفوذ در نهادهای امنیتی و اداره اماکن، به واحدهای صنفی در سطح شهر تهران به‌ ویژه شهرستان شمیرانات مراجعه و از کسبه اخاذی می‌کرد، موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پایگاه یکم پلیس اطلاعات فاتب قرار گرفت.

بر اساس اقدامات اطلاعاتی، رصدهای میدانی و تعقیب و مراقبت‌های انجام‌شده، مشخص شد متهم با شگردهای مختلف از جمله ادعای صدور پروانه کسب، فک پلمپ واحد صنفی و حل‌وفصل پرونده‌های صنفی اقدام به فریب و تهدید اصناف و دریافت وجه از آنان می‌نماید.

پس از جمع‌بندی مستندات و تکمیل اقدامات عملیاتی، متهم در حین اخاذی از یک واحد صنفی در محدوده آجودانیه شناسایی و طی یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

متهم پس از انتقال به مقر انتظامی، جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی تحویل مرجع ذی‌صلاح شد.

معاون اماکن تهران بزرگ به صنوف توصیه نمود؛ افراد متخلف و مامورنما معمولاً با ایجاد رعب، تهدید ، ادعای نفوذ در ادارات و وعده رفع فوری مشکلات صنفی قصد اخاذی دارند.

کسبه در صورت مراجعه افراد ناشناس با چنین ادعاهایی، ضمن عدم پرداخت وجه و عدم اعتماد به ادعاهای شفاهی، حتماً کارت شناسایی و حکم مأموریت را مطالبه کرده و در صورت هرگونه تردید، موضوع را سریعاً از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ استعلام و گزارش کنند.