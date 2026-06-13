خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، مائده سادات مرویان حسینی: در 23 خرداد 1404، رژیم صهیونیستی جنگی را علیه مردم ایران آغاز کرد که نخستین جنگ نظامی مستقیم ایران در ابعاد گسترده پس از دوران دفاع مقدس بود. این دفاع مقدس دوازده روزه، تفاوت بزرگی با جنگ هشت ساله داشت؛ تفاوتی که بیشتر در جهش خیره‌کننده صنعت دفاعی و نظامی ایران، نمود یافت.

در دوران دفاع مقدس، تمام امکانات و تجهیزات مدرن دنیا به لطف حامیان قدرتمند عراق در اختیار ارتش صدام بود و ایران پیچیده در تور تحریم‌ها حتی کوچک‌ترین وسایل جنگی را با چندین واسطه و به چند برابر قیمت می‌خرید. اما امروزه ایران، به چنان قدرت بازدارندگی دست یافته است که توانست تنها ساعاتی پس از تعرض رژیم صهیونیستی، پاسخی دندان‌شکن به دشمن دهد. این نبرد نه تنها قدرت موشکی ایران را به تمام جهانیان نشان داد، بلکه فرصتی شد تا عموم مردم تا بیش از گذشته با توانمندی‌های دفاعی و نظامی کشور آشنا شوند.

پس از جنگ دوازده روزه، صنعت بازی‌سازی کشور نیز همگام با دیگر بخش‌های فرهنگی، به ثبت و ضبط حماسه دفاع مقدس دوازده روزه در قالب بازی پرداخت. در همین راستا، بازی موبایلی «وعده صادق 3» به همت سازمان توسعه و ترویج فرهنگ دفاع مقدس طراحی و تولید شد. پیش از این اثر، نسخه‌های ویندوزی این بازی نیز بر اساس عملیات وعده صادق یک و دو طراحی و ساخته شده بود. بازی موبایلی «وعده صادق 3» روایتی از 21 موج عملیاتی وعده صادق 3 است.

در این بازی، تلاش شده تا واقعیت‌های نبرد به شکلی واقعی بازنمایی شود. استفاده از تسلیحات بومی و ایرانی شامل انواع پهپادها و موشک‌ها، شبیه‌سازی دقیق اهداف استراتژیک مورد اصابت و طراحی هوشمندانه سامانه‌های پدافندی و راداری رژیم صهیونیستی که در هر مرحله از بازی بر پیچیدگی و قدرت آن‌ها اضافه می‌شود، از ویژگی‌های مثبت این اثر است. در ادامه این گزارش، به معرفی و بررسی بیشتر ویژگی‌های بازی موبایلی «وعده صادق 3» خواهیم پرداخت.

فرماندهی در نبردی واقعی

در بازی «وعده صادق 3» کاربر نقشی فراتر از یک بازیکن عادی و در جایگاه یک فرمانده عملیات قرار می‌گیرد. در سناریو این بازی، تمام دوربین‌های شهری رژیم صهیونیستی هک شده است و پهپادهای ایرانی، تصاویری زنده از اسرائیل را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. بازیکن باید با درک عمیق و دقیق از موج‌های عملیاتی، مناسب‌ترین ترکیب تسلیحاتی را انتخاب کند. کاربر موظف است با شناخت کامل از قابلیت‌های موشک‌ها و پهپادهای ایرانی، مشخص کند برای هر هدف خاص، چه نوع سلاحی و با چه تعداد استفاده شود. یکی از بخش‌های جذاب این بازی، سیستم ارتقای تسلیحات موشکی و پهپادی است. بازیکنان می‌توانند با عبور موفق از هر مرحله، امتیاز بالایی را کسب کنند و از آن برای افزایش بیشتر قدرت تهاجمی خود استفاده کنند. این ارتقای تسلیحاتی، یک ضرورت برای عبور از لایه‌های دفاعی و راداری دشمن است که در هر مرحله پیچیده‌تر می‌شوند. بازیکن باید با بهره‌گیری از پهپادها، پدافندهای چند لایه دشمن را شناسایی و منهدم و مسیر را برای ضربه به اهداف اصلی فراهم کند.

درهای جهنم به روی صهیون باز می شود

با ورود به بازی، جمله کوبنده «درهای جهنم به روی صهیون باز می‌شود»، حس مشارکت در نابودی دشمن را در مخاطب ایجاد می‌کند و او را مشتاق می کند تا سهمی در نابودی صهیون داشته باشد. پس از این جمله، بخش آموزشی بازی آغاز می‌شود. این آموزش‌ها را در چند دقیقه کوتاه ارائه شده و پس از آن کاربر را در یک عملیات نمونه همراهی می‌کند. در بخش آموزش تسلیحات نظامی، با انواع موشک‌ها و پهپادهای ایرانی آشنا می‌شویم و راهنمایی‌های لازم برای خرید و ارتقای آن نیز ارائه می‌شود.

تسلیحات دفاعی و نظامی در دو دسته مجزا قرار گرفته‌اند: موشک‌ها و پهپادها. در بخش موشک، موشک‌های متنوعی از جمله «عماد»، «قدر»، «خیبرشکن»، «فتاح» و «سجیل» به همراه مشخصات فنی هر یک در معرض دید کاربر قرار می‌گیرد. در بخش پهپادها نیز انواع پهپادهای ایرانی نظیر «شاهد ۱۳۶»، «آرش» و «کرار» با ویژگی‌ها و قابلیت‌هایشان معرفی شده‌اند. پس از ارتقای تسلیحات، کاربر را وارد یک عملیات واقعی می‌شود. اهداف عملیاتی نشان داده شده و اهنمایی‌های لازم برای انهدام آن‌ها ارائه می‌شود. در ادامه نیز، آموزش‌های مربوط به هدف‌گیری و شلیک پهپادها نیز به کاربر داده می‌شود تا بتواند عملیات را با موفقیت به سرانجام برساند.

ماموریت اول، نابودی مقر موساد

پس از اتمام آموزش، کاربر اکنون در جایگاه یک فرمانده عملیات قرار گرفته و آماده آغاز «وعده صادق 3» است. ماموریت اصلی، پشت سر گذاشتن موفقیت‌آمیز تمامی موج‌های عملیاتی است. در موج اول، اهدافی چون انهدام سه سامانه «گنبد آهنین»، «ساختمان وزرات جنگ رژیم صهیونیستی» و «مقر موساد» تعریف شده است. در ابتدای این موج، فرمانده عملیات به 12 موشک عماد و 40 پهپاد شاهد 136 دسترسی دارد تا با استراتژی خود، این اهداف را منهدم کند. فرمانده می‌تواند با ترکیبی از پهپادها و موشک‌های محدود، ابتدا سامانه‌های پدافندی و راداری دشمن را از کار انداخته و سپس مابقی تسلیحات را صرف انهدام ساختمان وزارت جنگ و مقر موساد نماید. زمان اختصاص داده شده برای این موج حدود پنج دقیقه است که با توجه به سطح بالای تسلیحات، کاربر می‌تواند در زمان‌بندی مناسب این موج را با موفقیت به پایان برساند.

گرافیک سه‌بعدی و پالت رنگی استراتژیک

بازی «وعده صادق 3» از گرافیک سه‌بعدی بهره گرفته است. مدل ساختمان‌ها، محیط شهر و پرتاب موشک، همگی نشان‌دهنده استفاده از موتورهای پردازش سه‌بعدی هستند تا عمق محیط بازی حفظ شود. همچنین بازی از یک پالت رنگی محدود و هدفمند که مناسب ماهیت یک بازی نظامی و عملیاتی است، انتخاب شده. استفاده از رنگ‌های سرد و خنثی مثل خاکستری، آبی تیره و مشکی برای محیط شهری و بافت خیابان‌ها و ساختمان‌ها، به خوبی حس یک عملیات شبانه و نظامی را منتقل می‌کند. در مقابل، استفاده از رنگ‌های هشدار مانند سبز و قرمز برای دکمه‌ها و نشانه‌گیری، به کار رفته‌اند تا بازیکن در لحظات حساس، تمرکز خود را بر اهداف اصلی حفظ کند. در کل، گرافیک بازی در سطح قابل قبولی قرار دارد. نورپردازی محیطی، هرچند ساده است اما به خوبی توانسته فضای عملیات در شب را شبیه‌سازی کند. جزئیات ساختمان‌ها و ابزارهای نظامی اگرچه خیلی پیچیده نیستند، اما برای یک بازی با محوریت استراتژی یا شبیه‌ساز نظامی موبایلی، کارآمد طراحی شده‌اند.

صدای کوبنده موشک‌ها در قلب رژیم صهیونی

این بازی با هوشمندی، از جلوه‌های صوتی هیجان‌انگیز استفاده کرده است. ورود به بازی با یک موسیقی متن همراه است که تنش و آمادگی را به مخاطب القا می‌کند. لحظه شلیک موشک‌ها و پهپادها با صدای آژیرهشداردهنده صهیونیست‌ها همراه است و سپس صدای برخورد قدرتمند موشک‌ها و پهپادهای ایرانی، هیجان بازی را بیشتر می‌کند.

یکی از ویژگی‌های جذاب جلوه‌های صوتی این بازی، حضور یک گوینده در حین اجرای عملیات است که گزارش آن را به صورت زنده ارائه می‌دهد که حس حضور در یک عملیات واقعی را تقویت می‌کند. پیام‌های صوتی این گوینده در از قبیل «هدف پهپاد مشخص شد»، «موشک آماده نقطه‌زنی است»، «رهگیری انجام شد» و «هدف موشک مشخص شد»، حین انتخاب تسلیحات و شلیک آنان به جذابیت و هیجان بازی بیشتر کمک می‌کند.

در مجموع، بازی «وعده صادق ۳» که بر اساس عملیات وعده صادق ۳ و با الهام از جنگ دوازده‌روزه ساخته شده، می‌تواند نسخه‌ای موفق از یک بازی نظامی موبایلی باشد. با این حال، طبیعی است که همچنان ظرفیت‌هایی برای ارتقای آن وجود داشته باشد. برای مثال، استفاده از فونت‌های زیباتر و جذاب‌تر می‌تواند به بهبود جلوه‌های بصری بازی کمک کند. همچنین به‌کارگیری کاراکترهای متنوع نظامی، با الهام از فرماندهان شهید کشورمان، می‌تواند به غنای محتوایی و هویتی بازی بیفزاید.