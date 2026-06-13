به گزارش خبرنگار مهر، سیوسومین آیین نکوداشت اعضای هیئت علمی نمونه کشوری صبح امروز با حضور دکتر حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاونان این وزارتخانه، رؤسای دانشگاهها و اساتید برگزیده، به میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.
علی خاکیصدیق، رئیس مرکز هیئت امنا و ممیزه وزارت علوم، در این مراسم ضمن ادای احترام به شهدای علمی و دانشگاهی، اظهار کرد: در یک سال گذشته عزیزانی را از دست دادیم که داغ آنها بر دل جامعه دانشگاهی سنگینی میکند. دشمن با هدف قرار دادن مراکز پژوهشی، دانشگاهها و اساتید در درگیریهای اخیر، نشان داد که بیشترین ضربه را از این بخش دریافت کرده است.
وی افزود: در حوزه دفاع از کشور، فناوری هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف ما محسوب میشود که امیدواریم با تقویت سیستم آموزش عالی، این نقاط ضعف نیز برطرف شود.
سازوکار دقیق انتخاب اساتید نمونه
خاکیصدیق در تشریح فرآیند انتخاب اساتید نمونه کشور گفت: دستورالعمل انتخاب اساتید نمونه بهصورت سالانه بازنگری و پس از تأیید وزیر علوم ابلاغ میشود. تأکید اصلی این دستورالعمل بر بخش علمی است، اما در کنار آن، صلاحیتهای فردی و اخلاقی کاندیداها نیز بهدقت ارزیابی میشود.
وی افزود: اعضای هیئت علمی ابتدا توسط دانشگاههای خود معرفی میشوند و پرونده آنها طی جلسات متعدد در دو کمیته تخصصی مورد بررسی قرار میگیرد. طبق مقررات، سهمیه معرفی اساتید بر اساس تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاهها تعیین شده است که مطابق آن، دانشگاهها به ازای هر ۱۰۰ عضو هیئت علمی، یک نفر را بهعنوان استاد نمونه معرفی میکنند.
رئیس مرکز هیئت امنا و ممیزه وزارت علوم با اشاره به شاخصهای ارزیابی که در چهار حوزه «آموزش»، «پژوهش و فناوری»، «فعالیتهای علمی-اجرایی» و «فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی» تعریف شدهاند، خاطرنشان کرد: طی ۳۲ دوره گذشته در مجموع ۶۲۰ استاد بهعنوان نمونه کشوری معرفی شدهاند. فرایند انتخاب دوره سیوسوم با ارسال دستورالعمل به دانشگاهها در آذرماه آغاز شد که به دلیل شرایط خاص کشور، بازه زمانی آن تا پس از اسفندماه تمدید شد.
به گفته دکتر خاکیصدیق، در این دوره ۱۱۷ پرونده از ۴۰ مؤسسه آموزش عالی و دانشگاه در پنج گروه تخصصی • علوم انسانی• علوم پایه• فنی و مهندسی• دامپزشکی• هنر و معماری بهوزارت علوممعرفی شدند.
وی در پایان تأکید کرد که در این دوره، توجه ویژهای به تجلیل از خانوادههای اساتید شهید صورت گرفته است.
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