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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

سیاه پوش شدن حرم های کربلا در آستانه محرم

سیاه پوش شدن حرم های کربلا در آستانه محرم

دیوارها و صحن‌های حرم مطهر امام حسین و حضرت عباس(ع) در کربلای معلی در آستانه ماه محرم با پرچم‌های مشکی و نمادهای عزاداری سیاه‌پوش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین نصب پرچم‌های مشکی و نمادهای عزا در صحن حرم مطهر حسینی و عباسی و بین‌الحرمین در آستانه ماه محرم آغاز شده است.

در همین راستا، عبدالحسین محمد، رئیس اداره نگهداری آستان مقدس حسینی، از آغاز نصب کتیبه‌ها و پرچم‌های سیاه در حرم امام حسین (ع) در آستانه ماه محرم خبر داد.

وی گفت: این اقدامات به منظور آمادگی برای استقبال از ماه محرم‌الحرام و برگزاری باشکوه مراسم سوگواری شهادت امام حسین(ع)، خاندان و یاران باوفایشان و با دستور مستقیم نماینده مرجعیت عالی دینی در حال انجام است.

عبدالحسین محمد تصریح کرد: هدف ما این است که صحن مقدس حسینی در بهترین و آراسته‌ترین شکل ممکن، آماده استقبال از انبوه زائران و سوگوارانی باشد که برای احیای مراسم ماه محرم‌الحرام به کربلای معلی مشرف می‌شوند.

آستان‌های مقدس حسینی و عباسی، همه‌ساله هم‌زمان با نزدیک شدن به ماه محرم‌الحرام، از طریق اجرای طرح‌های خدمتی و هماهنگی‌های گسترده، خود را برای میزبانی از عاشقان اباعبدالله(ع) آماده می‌کند.

سیاه پوش شدن حرم های کربلا در آستانه محرم

سیاه پوش شدن حرم های کربلا در آستانه محرم

سیاه پوش شدن حرم های کربلا در آستانه محرم

سیاه پوش شدن حرم های کربلا در آستانه محرم

کد مطلب 6858520
سیده فاطمه سادات کیایی

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