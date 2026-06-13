سیاه پوش شدن حرم های کربلا در آستانه محرم

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین نصب پرچمهای مشکی و نمادهای عزا در صحن حرم مطهر حسینی و عباسی و بینالحرمین در آستانه ماه محرم آغاز شده است.
در همین راستا، عبدالحسین محمد، رئیس اداره نگهداری آستان مقدس حسینی، از آغاز نصب کتیبهها و پرچمهای سیاه در حرم امام حسین (ع) در آستانه ماه محرم خبر داد.
وی گفت: این اقدامات به منظور آمادگی برای استقبال از ماه محرمالحرام و برگزاری باشکوه مراسم سوگواری شهادت امام حسین(ع)، خاندان و یاران باوفایشان و با دستور مستقیم نماینده مرجعیت عالی دینی در حال انجام است.
عبدالحسین محمد تصریح کرد: هدف ما این است که صحن مقدس حسینی در بهترین و آراستهترین شکل ممکن، آماده استقبال از انبوه زائران و سوگوارانی باشد که برای احیای مراسم ماه محرمالحرام به کربلای معلی مشرف میشوند.
آستانهای مقدس حسینی و عباسی، همهساله همزمان با نزدیک شدن به ماه محرمالحرام، از طریق اجرای طرحهای خدمتی و هماهنگیهای گسترده، خود را برای میزبانی از عاشقان اباعبدالله(ع) آماده میکند.
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