البرز باتقدیم ۸۲ شهید، نماد ایستادگی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین دانشکهن، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز، به مناسبت سالگرد شهدای اقتدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه، بار دیگر ماهیت جنایتکارانه و ضدبشری رژیم صهیونیستی را برای افکار عمومی جهان آشکار ساخت؛ رژیمی که در ادامه کارنامه سیاه خود، با حملات کور و اقدامات غیرانسانی، جان جمعی از مدافعان امنیت، نخبگان، زنان، کودکان و شهروندان بیگناه را گرفت و مرتکب جنایاتی شد که هرگز از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد.
وی افزود: استان البرز در این تجاوز آشکار، با تقدیم ۸۲ شهید والامقام، سهمی بزرگ در دفاع از عزت، امنیت و اقتدار ایران اسلامی ایفا کرد. این شهدا با نثار جان خود نشان دادند که ملت ایران در برابر تهدید، ترور و جنایت، نهتنها عقبنشینی نمیکند بلکه با صلابت بیشتری در مسیر دفاع از آرمانهای خود گام برمیدارد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز تصریح کرد: رژیم صهیونیستی تصور میکرد با ترور، ایجاد رعب و هدف قرار دادن مردم و زیرساختهای کشور میتواند اراده ملت ایران را تضعیف کند، اما نتیجه این جنایتها چیزی جز انسجام بیشتر مردم، تقویت روحیه مقاومت و نمایش اقتدار جمهوری اسلامی ایران نبود.
دانشکهن خاطرنشان کرد: شهدای اقتدار ادامهدهندگان راه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت هستند و خون پاک آنان، رسوایی دشمنان ملت ایران و بیداری ملتهای آزاده جهان را رقم زد. امروز وظیفه ماست که ضمن پاسداشت یاد این شهدا، روایت درست این حماسه و جنایتهای صورتگرفته علیه ملت ایران را برای نسلهای آینده تبیین کنیم.
وی در پایان با تجلیل از خانوادههای معظم شهدا گفت: خانوادههای شهدا با صبر، بصیرت و استقامت خود، پرچمداران فرهنگ ایثار و شهادت هستند و ملت ایران همواره قدردان این فداکاریها خواهد بود. سالگرد شهدای اقتدار، فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای شهدا و تأکید بر استمرار مسیر عزت، استقلال و مقاومت در برابر ظلم و تجاوز است.
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