چهارخطه کردن محور مهران - ملکشاهی آغاز شد

فریدون همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کلنگ آغاز به کار نخستین قطعه از پروژه راهبردی محور ایلام به ملکشاهی و مهران با استقرار ماشینآلات و تجهیزات کارگاهی بر زمین خورد تا یکی از مطالبات دیرینه مردم این منطقه در مسیر تحقق قرار گیرد.
نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر اظهار داشت که این پروژه مواصلاتی به دلیل وابستگیهای بودجهای در سالهای گذشته با کندی مواجه بود که با رایزنیهای انجام شده، این محور از ردیفهای اعتباری مشترک جدا و دارای بودجه مستقل شد.
وی با بیان اینکه هماکنون عملیات اجرایی در ۱۲ کیلومتر نخست این مسیر آغاز شده است، افزود: با تفکیک اعتبارات، پیمانکار پروژه در منطقه مستقر شده و فعالیتهای زیرسازی و عملیات راهسازی در حال انجام است.
به گفته این نماینده مجلس، تکمیل این محور به عنوان یک طرح زیرساختی، علاوه بر کوتاه کردن مسیر دسترسی و تسهیل تردد ایمن بین شهرستانی، نقش موثری در تحرکبخشی به اقتصاد محلی و رونق گردشگری در مناطق غربی استان ایلام ایفا خواهد کرد.
تداوم تخصیص بهموقع منابع مالی به عنوان اولویت اصلی در این پروژه مطرح است تا روند پیشرفت فیزیکی آن متوقف نشده و مردم شهرستان ملکشاهی و شهرهای همجوار بتوانند در آیندهای نزدیک از مزایای این مسیر ارتباطی استاندارد بهرهمند شوند.
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