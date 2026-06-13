به گزارش خبرنگار مهر، سعید داوودی‌نیا، صبح شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به عملکرد این معاونت در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: بخش کشاورزی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد استان، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تأمین منابع مالی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌هاست و در همین راستا اقدامات مؤثر و ماندگاری در حوزه‌های مختلف برنامه و بودجه، سرمایه‌گذاری، اشتغال، تسهیلات، فناوری اطلاعات و مدیریت بحران به انجام رسیده است.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سال گذشته، پیگیری و اخذ مجوزهای ماده ۲۳ برای طرح‌های زیربنایی بخش کشاورزی بوده است، افزود: با تلاش‌های صورت گرفته، مجوز ماده ۲۳ برای شش پروژه انتقال آب در سطح یک‌هزار و ۷۳۲ هکتار اخذ شد و همچنین مجوز ایجاد یک ردیف اعتباری ملی برای احداث ۷۰ هزار هکتار باغ در حوزه کارون نیز دریافت گردید که می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های تولید و افزایش بهره‌وری منابع آب ایفا کند.

داوودی‌نیا در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعهد اشتغال بخش کشاورزی استان به تعداد یک‌هزار و ۴۶۰ نفر محقق شد و برنامه‌ریزی لازم برای ایجاد یک‌هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی جدید در سال ۱۴۰۵ نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌برداران را از اولویت‌های مهم این معاونت دانست و افزود: در راستای پشتیبانی از فعالان بخش دامپروری، سرمایه در گردش مورد نیاز دامداران از طریق سازوکار کیف پول الکترونیکی برای ۱۱۶ مورد به مبلغ ۶ هزار و ۸۸۱ میلیارد ریال تأمین شد که نقش مؤثری در استمرار تولید و کاهش مشکلات نقدینگی واحدهای دامداری استان داشته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری همچنین به فعالیت‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۹ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد و علاوه بر آن، پیگیری‌های لازم برای امهال تسهیلات بانکی ۳۰۰ طرح تولیدی به مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان انجام شد تا بخشی از مشکلات مالی بهره‌برداران و تولیدکنندگان مرتفع شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه سرمایه‌گذاری افزود: حضور مستمر در ۲۶ جلسه «شنبه‌های سرمایه‌گذاری» و هفت کمیسیون تخصصی بخش کشاورزی، زمینه تصویب ۵۵ طرح کشاورزی را فراهم کرد. همچنین ۵۰ بسته سرمایه‌گذاری، ۱۸ پروژه انتقال آب و ۱۳ طرح مجتمع کشاورزی دارای مجوز کمیسیون ماده ۲ برای معرفی به سرمایه‌گذاران آماده و ارائه شد.

داوودی‌نیا ادامه داد: به منظور تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذار، بسته‌های سرمایه‌گذاری و مجوزهای بی‌نام تهیه و تدوین شد و در کنار آن، موانع فنی و اجرایی چندین مگاپروژه مهم بخش کشاورزی از جمله طرح ۲۰ هزار رأسی دام سبک فخر آریا، طرح ۲۰۰ هزار رأسی دام سبک صباح در شهرستان بروجن، طرح پرورش اسب فرخشهر و همچنین واگذاری ایستگاه شولی به سرمایه‌گذار مورد پیگیری و رفع مشکل قرار گرفت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در توسعه شهرک‌ها و مجتمع‌های کشاورزی استان اظهار داشت: در سال گذشته ۴۳ مجتمع و شهرک کشاورزی، دامداری و گلخانه‌ای شناسایی و امکان‌سنجی شد که تاکنون هشت مجتمع در سطح یک‌هزار و ۵۲۶ هکتار واگذار شده و برای ۱۳ مجتمع دیگر نیز مجوز کمیسیون ماده ۲ در سطح ۴۳۴ هکتار اخذ شده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج سفر ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: در قالب تفاهم‌نامه‌های منعقد شده، چندین مگاپروژه بزرگ کشاورزی برای اجرا در سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است که مجموعاً با سرمایه‌گذاری ۲۷۰ میلیارد ریالی، زمینه ایجاد ۶۸۸ فرصت شغلی مستقیم و یک‌هزار و ۲۶۳ فرصت شغلی غیرمستقیم را فراهم خواهند کرد. این طرح‌ها در حوزه‌های پرورش دام سبک و سنگین و صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی اجرا خواهند شد.

داوودی‌نیا همچنین از اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل خبر داد و افزود: همکاری مؤثر در مانور تمام‌عیار استان و برگزاری دو مانور تخصصی پدافند غیرعامل در حوزه‌های زیستی و سایبری از جمله اقدامات شاخص سال گذشته بوده است که با هدف افزایش آمادگی و تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر تهدیدات احتمالی انجام شد.

وی در پایان با اشاره به توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در سازمان جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: راه‌اندازی خطوط فیبر نوری در شهرستان‌ها، یکپارچه‌سازی اتوماسیون اداری با وزارت جهاد کشاورزی، ارتقای امنیت و مانیتورینگ شبکه، اجرای پرینت سرور مرکزی و الکترونیکی‌سازی بایگانی اسناد از جمله اقدامات مهمی بود که در راستای توسعه دولت هوشمند، افزایش سرعت خدمات‌رسانی و بهبود بهره‌وری اداری به اجرا درآمد.

وی تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، مسیر تحقق امنیت غذایی، رشد اقتصادی و اشتغال پایدار را با جدیت دنبال خواهد کرد.