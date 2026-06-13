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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

اجرای مگاپروژه‌های کشاورزی در چهارمحال و بختیاری

اجرای مگاپروژه‌های کشاورزی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: چندین مگاپروژه بزرگ کشاورزی در قالب تفاهم‌نامه‌های سفر ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۵ در استان اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید داوودی‌نیا، صبح شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به عملکرد این معاونت در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: بخش کشاورزی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد استان، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تأمین منابع مالی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌هاست و در همین راستا اقدامات مؤثر و ماندگاری در حوزه‌های مختلف برنامه و بودجه، سرمایه‌گذاری، اشتغال، تسهیلات، فناوری اطلاعات و مدیریت بحران به انجام رسیده است.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سال گذشته، پیگیری و اخذ مجوزهای ماده ۲۳ برای طرح‌های زیربنایی بخش کشاورزی بوده است، افزود: با تلاش‌های صورت گرفته، مجوز ماده ۲۳ برای شش پروژه انتقال آب در سطح یک‌هزار و ۷۳۲ هکتار اخذ شد و همچنین مجوز ایجاد یک ردیف اعتباری ملی برای احداث ۷۰ هزار هکتار باغ در حوزه کارون نیز دریافت گردید که می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های تولید و افزایش بهره‌وری منابع آب ایفا کند.

داوودی‌نیا در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعهد اشتغال بخش کشاورزی استان به تعداد یک‌هزار و ۴۶۰ نفر محقق شد و برنامه‌ریزی لازم برای ایجاد یک‌هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی جدید در سال ۱۴۰۵ نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌برداران را از اولویت‌های مهم این معاونت دانست و افزود: در راستای پشتیبانی از فعالان بخش دامپروری، سرمایه در گردش مورد نیاز دامداران از طریق سازوکار کیف پول الکترونیکی برای ۱۱۶ مورد به مبلغ ۶ هزار و ۸۸۱ میلیارد ریال تأمین شد که نقش مؤثری در استمرار تولید و کاهش مشکلات نقدینگی واحدهای دامداری استان داشته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری همچنین به فعالیت‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۹ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد و علاوه بر آن، پیگیری‌های لازم برای امهال تسهیلات بانکی ۳۰۰ طرح تولیدی به مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان انجام شد تا بخشی از مشکلات مالی بهره‌برداران و تولیدکنندگان مرتفع شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه سرمایه‌گذاری افزود: حضور مستمر در ۲۶ جلسه «شنبه‌های سرمایه‌گذاری» و هفت کمیسیون تخصصی بخش کشاورزی، زمینه تصویب ۵۵ طرح کشاورزی را فراهم کرد. همچنین ۵۰ بسته سرمایه‌گذاری، ۱۸ پروژه انتقال آب و ۱۳ طرح مجتمع کشاورزی دارای مجوز کمیسیون ماده ۲ برای معرفی به سرمایه‌گذاران آماده و ارائه شد.

داوودی‌نیا ادامه داد: به منظور تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذار، بسته‌های سرمایه‌گذاری و مجوزهای بی‌نام تهیه و تدوین شد و در کنار آن، موانع فنی و اجرایی چندین مگاپروژه مهم بخش کشاورزی از جمله طرح ۲۰ هزار رأسی دام سبک فخر آریا، طرح ۲۰۰ هزار رأسی دام سبک صباح در شهرستان بروجن، طرح پرورش اسب فرخشهر و همچنین واگذاری ایستگاه شولی به سرمایه‌گذار مورد پیگیری و رفع مشکل قرار گرفت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در توسعه شهرک‌ها و مجتمع‌های کشاورزی استان اظهار داشت: در سال گذشته ۴۳ مجتمع و شهرک کشاورزی، دامداری و گلخانه‌ای شناسایی و امکان‌سنجی شد که تاکنون هشت مجتمع در سطح یک‌هزار و ۵۲۶ هکتار واگذار شده و برای ۱۳ مجتمع دیگر نیز مجوز کمیسیون ماده ۲ در سطح ۴۳۴ هکتار اخذ شده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج سفر ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: در قالب تفاهم‌نامه‌های منعقد شده، چندین مگاپروژه بزرگ کشاورزی برای اجرا در سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است که مجموعاً با سرمایه‌گذاری ۲۷۰ میلیارد ریالی، زمینه ایجاد ۶۸۸ فرصت شغلی مستقیم و یک‌هزار و ۲۶۳ فرصت شغلی غیرمستقیم را فراهم خواهند کرد. این طرح‌ها در حوزه‌های پرورش دام سبک و سنگین و صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی اجرا خواهند شد.

داوودی‌نیا همچنین از اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل خبر داد و افزود: همکاری مؤثر در مانور تمام‌عیار استان و برگزاری دو مانور تخصصی پدافند غیرعامل در حوزه‌های زیستی و سایبری از جمله اقدامات شاخص سال گذشته بوده است که با هدف افزایش آمادگی و تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر تهدیدات احتمالی انجام شد.

وی در پایان با اشاره به توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در سازمان جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: راه‌اندازی خطوط فیبر نوری در شهرستان‌ها، یکپارچه‌سازی اتوماسیون اداری با وزارت جهاد کشاورزی، ارتقای امنیت و مانیتورینگ شبکه، اجرای پرینت سرور مرکزی و الکترونیکی‌سازی بایگانی اسناد از جمله اقدامات مهمی بود که در راستای توسعه دولت هوشمند، افزایش سرعت خدمات‌رسانی و بهبود بهره‌وری اداری به اجرا درآمد.

وی تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، مسیر تحقق امنیت غذایی، رشد اقتصادی و اشتغال پایدار را با جدیت دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 6858547

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