به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه شیخ صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران از دستاوردهای قابل توجه این مرکز در حوزه اصلاح ارقام زراعی، تولید بذر و توسعه فناوریهای کشاورزی خبر داد و اظهار کرد: سال گذشته ۱۵ رقم جدید زراعی با مشارکت محققان معرفی شد که از این تعداد، چهار رقم به طور مستقیم توسط مرکز تحقیقات گلستان معرفی و ۱۱ رقم دیگر با مشارکت این مرکز به مرحله معرفی رسید.
وی با بیان اینکه گلستان در زمینه توسعه و ترویج ارقام اصلاحشده از استانهای پیشرو کشور به شمار میرود، افزود: ضریب نفوذ ارقام معرفیشده توسط سازمان تحقیقات و مرکز تحقیقات گلستان در محصولات راهبردی به حدود ۹۸ درصد رسیده است؛ در حالی که این شاخص در بسیاری از استانهای کشور حدود ۳۰ درصد است.
شیخ با اشاره به اثرگذاری اقتصادی تحقیقات انجامشده در بخش کشاورزی گفت: رقم جدید گندم «دنیز» به طور میانگین ۲۵۰ کیلوگرم افزایش عملکرد در هر هکتار ایجاد میکند. پیشبینی میشود در سالهای آینده حدود ۴۰ هزار هکتار از اراضی گندم استان زیر کشت این رقم قرار گیرد که نتیجه آن افزایش بیش از ۱۰ هزار تن تولید گندم خواهد بود.
وی ادامه داد: با احتساب قیمت خرید هر کیلوگرم گندم، این افزایش تولید میتواند حدود ۴۹۸ میلیارد تومان ارزش اقتصادی برای کشاورزان و اقتصاد استان به همراه داشته باشد که نشاندهنده نقش مستقیم تحقیقات کاربردی در بهبود معیشت مردم است.
معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات گلستان با اشاره به برنامههای توسعهای این مجموعه اظهار کرد: در حال حاضر ۱۷ برنامه و راهکار اجرایی برای کمک به رونق اقتصادی استان و افزایش بهرهوری بخش کشاورزی تدوین شده که اجرای آنها میتواند زمینهساز افزایش ارزش افزوده محصولات و بهبود درآمد تولیدکنندگان باشد.
وی خامفروشی محصولات کشاورزی را یکی از چالشهای مهم گلستان دانست و گفت: استان در حوزه تولید محصولات کشاورزی، بذر و فناوریهای مرتبط جایگاه ممتازی دارد، اما بخش قابل توجهی از محصولات بدون فرآوری و ایجاد ارزش افزوده از استان خارج میشود که این موضوع سهم کشاورزان از منافع اقتصادی تولید را کاهش میدهد.
شیخ با بیان اینکه گلستان نقش مهمی در تأمین بذر کشور دارد، افزود: سال گذشته ۵۰ تن بذر پرورش ۲ گندم، ۸ تن جو، ۱۸ تن باقلا و ۴ تن سویا در مرکز تحقیقات تولید شد. این بذرها پس از تکثیر توسط شرکتهای تولیدکننده بذر، در اختیار کشاورزان استان و سایر مناطق کشور قرار میگیرد.
وی همکاری با بخش خصوصی را از سیاستهای اصلی مرکز تحقیقات عنوان کرد و گفت: تولید دانش فنی و هستههای اولیه بذری در مرکز انجام میشود و توسعه و تکثیر آن به شرکتهای خصوصی واگذار میشود تا ضمن ایجاد اشتغال، زمینه گسترش فناوریهای نوین کشاورزی فراهم شود.
معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات گلستان از اجرای برنامه الگوی کشت در استان نیز خبر داد و گفت: دبیرخانه الگوی کشت گلستان در این مرکز مستقر است و شش کارگروه تخصصی به صورت مستمر اجرای برنامهها، نیازهای اصلاحی و روند تحقق اهداف الگوی کشت را بررسی و پایش میکنند.
وی همچنین به توسعه بذرهای هیبریدی در استان اشاره کرد و افزود: برنامه تولید بذرهای هیبریدی سبزی و صیفی از جمله گوجهفرنگی و کدوی آجیلی در گلستان در حال اجراست و پیشبینی میشود دو رقم جدید در سال زراعی آینده معرفی شود. توسعه این ارقام میتواند وابستگی کشور به واردات بذر را کاهش داده و صرفهجویی قابل توجهی در خروج ارز به همراه داشته باشد.
شیخ با اشاره به ظرفیت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان اظهار کرد: ۴۲ عضو هیئت علمی و محقق در این مجموعه فعالیت دارند و از سال ۱۳۹۸ نیز برنامه «محقق معین» در شهرستانهای مختلف استان اجرا میشود تا پژوهشگران به طور مستقیم در ارتباط با بهرهبرداران و مسائل میدانی بخش کشاورزی قرار گیرند.
وی آموزش را یکی از مأموریتهای مهم این مرکز برشمرد و گفت: سالانه بیش از ۱۵ هزار نفر از بهرهبرداران بخش کشاورزی در دورههای آموزشی مرکز شرکت میکنند و بیش از ۲۰۰ برنامه آموزشی، ترویجی، روز مزرعه و وبینار تخصصی برای انتقال یافتههای علمی به کشاورزان و فعالان این بخش برگزار میشود.
معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات گلستان با اشاره به فعالیت هنرستانهای کشاورزی وابسته به این مجموعه خاطرنشان کرد: تربیت نیروی انسانی ماهر، کارآفرین و آشنا به فناوریهای نوین کشاورزی از مهمترین اهداف این مراکز آموزشی است و بسیاری از دانشآموختگان آن پس از پایان تحصیل وارد عرصه تولید و کسبوکارهای مرتبط با کشاورزی میشوند.
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