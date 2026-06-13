به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خلیلی اظهار کرد: در راستای اجرای الگوی کشت، صیانت از منابع آب زیرزمینی و مقابله با کشت محصولات پرمصرف و ممنوعه، اقدامات نظارتی و قانونی در سطح شهرستان با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: برخی از بهرهبرداران با وجود اطلاعرسانیهای گسترده، دریافت اخطارهای قانونی و تعهدات اخذشده، اقدام به برداشت غیرمجاز آب و کشت محصولات خارج از الگوی تعیینشده کرده بودند که در همین راستا برق ۱۴ واحد دامداری متخلف قطع و چهار حلقه چاه کشاورزی نیز پلمپ شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بویینزهرا با بیان اینکه الگوی کشت در ابتدای هر سال زراعی به تمامی کشاورزان ابلاغ میشود، تصریح کرد: رعایت این برنامه برای تمامی بهرهبرداران الزامی است، اما برخی کشاورزان با بیتوجهی به ضوابط ابلاغی اقدام به کشت محصولات پرمصرفی همچون خربزه و هندوانه کردهاند که در شرایط کمآبی استان، ممنوع و خارج از الگوی کشت محسوب میشوند.
وی با اشاره به اقدامات فرهنگی و آموزشی انجامشده در این حوزه گفت: پیش از اجرای برخوردهای قانونی، جلسات متعددی با حضور بهرهبرداران برگزار و ضرورت مدیریت مصرف آب، حفظ منابع آبی و رعایت الگوی کشت برای کشاورزان تشریح شده است.
خلیلی همچنین از فعالیت مستمر کارگروه کنترل الگوی کشت و سازگاری با کمآبی در شهرستان خبر داد و افزود: این کارگروه با مشارکت دستگاههایی از جمله جهاد کشاورزی، شرکت منابع آب، مدیریت توزیع برق، فرماندهی انتظامی، دادستانی و با راهبری فرمانداری شهرستان به صورت مستمر نسبت به پایش و بازدیدهای میدانی اقدام میکند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بویینزهرا تأکید کرد: حفاظت از منابع آب زیرزمینی، تحقق کشاورزی پایدار، حفظ محیط زیست و تأمین امنیت غذایی از مهمترین اهداف اجرای الگوی کشت است و برخورد با متخلفان در این حوزه بدون اغماض ادامه خواهد داشت.
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