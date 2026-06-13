گرمای هوا در استان بوشهر تداوم دارد

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با وزش باد در سطح استان طی ساعاتی از بعد از ظهر تا اوایل شب تا روز سه‌شنبه، خیزش گرد و خاک و غبار محلی مورد انتظار است، همچنین با وزش باد شدید روی دریا طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه سواحل استان مواج پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: دمای هوا تا روز دوشنبه در اغلب نقاط استان مقادیر بالایی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد و در طول روز در برخی نقاط بادو گردوخاک خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، و در فراساحل تا اوایل شب گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در فراساحل گاهی تا ۱۵۰ سانتیمتر، از اوایل شب ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.