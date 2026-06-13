صادق جوادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت جوی روزهای آتی اظهار کرد: براساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از امروز تا روز چهارشنبه، استان یزد تحت تأثیر فعالیت ریزموج‌های جوی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به پدیده‌های جوی غالب در این بازه زمانی افزود: پیش‌بینی می‌شود به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، شاهد وزش باد به‌نسبت شدید باشیم.

جوادی گفت: همچنین با توجه به ماهیت این جریان‌های جوی، احتمال خیزش گردوخاک محلی و نفوذ گردوغبار از مناطق مجاور به استان وجود دارد که می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط شود.

کارشناس هواشناسی استان یزد در خصوص وضعیت دمایی استان نیز گفت: امروز شاهد افزایش دمای هوا در سطح استان خواهیم بود؛ اما فردا با شمالی شدن جریانات جوی، کاهش موقتی دما رخ خواهد داد.

جوادی در پایان خاطرنشان کرد: پس از این تغییرات، تا پایان هفته جاری، نوسانات دمایی در استان یزد جزئی و وضعیت دمایی تا حدودی پایدار خواهد بود.