تولید ماشین ظرفشویی صنعتی تونلی در ایران با ظرفیت چند هزار ظرف در ساعت

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در سال‌های اخیر، توسعه آشپزخانه‌های صنعتی، افزایش ظرفیت رستوران‌ها، گسترش خدمات کترینگ، رشد هتل‌ها و نیاز مراکز درمانی به تجهیزات بهداشتی، باعث شده استفاده از ماشین‌آلات صنعتی شست‌وشو اهمیت بیشتری پیدا کند. در چنین مجموعه‌هایی، سرعت، بهداشت، مصرف بهینه آب و انرژی و کاهش خطای انسانی، نقش مستقیمی در کیفیت خدمات دارد.

در همین زمینه، شرکت صنایع شوی سرآب با طراحی و ساخت بزرگترین ماشین ظرفشویی صنعتی ایران (تونلی ریلی کانوایر مدل DWCTd۴۰۰۰)، محصولی صنعتی را برای مراکز پرتردد معرفی کرده است. این دستگاه در مدل‌های ۵ و ۷ متری تولید می‌شود و برای شست‌وشوی پیوسته حجم بالایی از ظروف در آشپزخانه‌های بزرگ کاربرد دارد.

این محصول با برند ۴S عرضه شده و بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی تولیدکننده، قابلیت شست‌وشوی حدود ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ قطعه ظرف در ساعت را دارد. طراحی تونلی و ریلی دستگاه باعث می‌شود ظروف در یک مسیر پیوسته وارد بخش شست‌وشو شده و مراحل آبکشی و خشک‌کردن را نیز به‌صورت متوالی طی کنند.

ضرورت استفاده از تجهیزات صنعتی شست‌وشو

در بسیاری از مراکز غذایی بزرگ، شست‌وشوی دستی ظروف دیگر پاسخ‌گوی حجم کار روزانه نیست. این روش علاوه بر مصرف بالای آب، به نیروی انسانی بیشتری نیاز دارد و در ساعات اوج کاری می‌تواند روند خدمات‌دهی را کند کند.

برخی چالش‌های شست‌وشوی سنتی در مراکز پرتردد عبارت‌اند از:

افزایش مصرف آب و مواد شوینده

نیاز به نیروی انسانی بیشتر

طولانی‌شدن زمان آماده‌سازی ظروف

احتمال آسیب‌دیدگی یا شکستن ظروف

دشواری در حفظ یکنواختی کیفیت شست‌وشو

افزایش فشار کاری اپراتورها در ساعات شلوغ

ماشین ظرفشویی صنعتی تونلی با ایجاد یک فرآیند مکانیزه، امکان مدیریت این چالش‌ها را فراهم می‌کند. در این سیستم، ظروف به‌صورت پیوسته وارد دستگاه شده و با فشار آب، دمای کنترل‌شده و نازل‌های پاشش، شست‌وشو می‌شوند.

طراحی تونلی و ریلی برای کار مداوم

مدل DWCTd۴۰۰۰ به‌صورت تونلی ریلی کانوایر طراحی شده است. این ساختار برای مجموعه‌هایی مناسب است که در طول روز حجم زیادی از ظروف را شست‌وشو می‌کنند و توقف‌های مکرر در فرآیند کاری برای آن‌ها هزینه‌ساز است.

در این دستگاه، ریل کانوایر وظیفه انتقال ظروف را بر عهده دارد و اپراتور می‌تواند ظروف را با سرعت بیشتری وارد مسیر شست‌وشو کند. همچنین در این طراحی، امکان شست‌وشوی ظروف با سبد و در برخی حالت‌ها بدون نیاز به چیدمان کامل در سبد فراهم شده است.

این ویژگی برای مجموعه‌هایی مانند رستوران‌های بزرگ، تالارها، کترینگ‌ها و آشپزخانه‌های مرکزی اهمیت دارد؛ زیرا در زمان اوج مصرف، سرعت ورود و خروج ظروف از دستگاه به یکی از معیارهای اصلی بهره‌وری تبدیل می‌شود.

ویژگی های بزرگ‌ترین ماشین ظرفشویی صنعتی تونلی ریلی کانوایر تولید ایران

مشخصات فنی و عملکرد دستگاه

بر اساس مشخصات اعلام‌شده، ماشین ظرفشویی صنعتی تونلی ریلی کانوایر شوی سرآب با بدنه استنلس استیل ۳۰۴ تولید می‌شود. این نوع استیل به دلیل مقاومت در برابر رطوبت، خوردگی و مواد شوینده، برای محیط‌های صنعتی و بهداشتی کاربرد دارد.

برخی مشخصات این دستگاه شامل موارد زیر است:

نوع دستگاه: تونلی ریلی کانوایر

مدل: DWCTd۴۰۰۰

طول دستگاه: ۵ و ۷ متر

عرض دستگاه: حدود ۸۰ سانتی‌متر تا یک متر

ارتفاع: حدود ۱.۱ متر

جنس بدنه: استنلس استیل ۳۰۴

ظرفیت شست‌وشو: حدود ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ قطعه ظرف در ساعت

حجم مخزن: ۳۰۰ لیتر

توان مصرفی: ۳۴ کیلووات

نوع خشک‌کن: گازی

تعداد اپراتور مورد نیاز: ۲ نفر

گارانتی: ۲۴ ماه

خدمات پس از فروش: ۱۰ سال

این دستگاه برای شست‌وشوی ظروف مختلف مانند بشقاب، لیوان، قاشق، سینی، بنماری و ظروف مورد استفاده در آشپزخانه‌های صنعتی طراحی شده است. همچنین امکان سفارشی‌سازی برخی بخش‌ها متناسب با نیاز خطوط کاری وجود دارد.

مصرف بهینه و کنترل هوشمند

یکی از موضوعات مهم در تجهیزات آشپزخانه صنعتی، مدیریت مصرف منابع است. در مدل DWCTd۴۰۰۰، مصرف آب حدود ۰.۴ لیتر در دقیقه اعلام شده است. استفاده از سیستم آبکشی هوشمند، کنترل سطح آب و تنظیم دمای شست‌وشو، به کاهش مصرف آب، انرژی و مواد شوینده کمک می‌کند.

این دستگاه به سیستم میکروکنترلر و عیب‌یاب خودکار مجهز است. امکانات کنترلی دستگاه شامل موارد زیر می‌شود:

کنترل دمای آب

تنظیم سرعت و زمان شست‌وشو

کنترل سطح آب

هشدار دیداری و شنیداری

سنسور دما

محافظ جان

کلید اضطراری

تابلو برق عایق و پرتابل

وجود این امکانات در یک دستگاه صنعتی، باعث می‌شود اپراتور بتواند عملکرد دستگاه را بهتر مدیریت کند و در صورت بروز خطا، سریع‌تر از وضعیت دستگاه مطلع شود.

خشک‌کن گازی و آماده‌سازی سریع ظروف

در بسیاری از آشپزخانه‌های بزرگ، خروج ظروف خشک از دستگاه اهمیت زیادی دارد. ظروف مرطوب می‌توانند چیدمان را دشوار کنند و زمان آماده‌سازی برای سرویس بعدی را افزایش دهند.

این ماشین ظرفشویی صنعتی به خشک‌کن گازی مجهز شده است و طبق اعلام تولیدکننده، ظروف پس از خروج از دستگاه به‌صورت کامل خشک و آماده استفاده هستند. این قابلیت برای مراکزی مانند هتل‌ها، بیمارستان‌ها، رستوران‌های پرتردد و کترینگ‌ها کاربرد قابل‌توجهی دارد.

کاربرد در مراکز مختلف

ماشین ظرفشویی صنعتی تونلی ریلی کانوایر برای مجموعه‌هایی طراحی شده که حجم ظروف مصرفی آن‌ها بالاست و به شست‌وشوی سریع و منظم نیاز دارند.

کاربردهای اصلی این دستگاه شامل موارد زیر است:

رستوران‌های بزرگ و زنجیره‌ای

هتل‌ها و مراکز اقامتی

بیمارستان‌ها و مراکز درمانی

کترینگ‌ها و آشپزخانه‌های مرکزی

تالارها و مراکز پذیرایی

کارخانه‌ها و صنایع غذایی

مراکز طبخ و توزیع غذا

در این مجموعه‌ها، کاهش زمان شست‌وشو و افزایش نظم در گردش ظروف می‌تواند بر کیفیت خدمات، هزینه‌های عملیاتی و بهره‌وری نیروی انسانی اثرگذار باشد.

نمای دستگاه ۵ متری در محیط کارخانه با بدنه استیل و ریل ورودی

تولید داخلی تجهیزات آشپزخانه صنعتی

شرکت صنایع شوی سرآب فعالیت خود را از سال ۱۳۹۳ آغاز کرده و در حوزه تولید ماشین‌آلات شست‌وشوی صنعتی و رستورانی فعالیت دارد. این شرکت اعلام کرده است که فرآیند طراحی و تولید محصولات خود را در داخل کشور انجام می‌دهد و ماشین ظرفشویی صنعتی تونلی ریلی کانوایر آن در سال ۱۴۰۱ به‌عنوان محصول دانش‌بنیان شناخته شده است.

تولید چنین تجهیزاتی در داخل کشور می‌تواند برای مجموعه‌های صنعتی و خدماتی از چند جهت اهمیت داشته باشد؛ از جمله دسترسی سریع‌تر به خدمات پس از فروش، امکان سفارشی‌سازی، تأمین قطعات و کاهش وابستگی به واردات تجهیزات مشابه.

جمع‌بندی:

ماشین ظرفشویی صنعتی تونلی ریلی کانوایر DWCTd۴۰۰۰، محصولی تولید ایران برای آشپزخانه‌های صنعتی پرتردد است. این دستگاه با ظرفیت چند هزار ظرف در ساعت، بدنه استیل ۳۰۴، سیستم کنترل هوشمند، خشک‌کن گازی، ریل کانوایر و امکان شست‌وشوی پیوسته، برای مراکزی طراحی شده که سرعت و بهداشت در آن‌ها اهمیت بالایی دارد.

برای مجموعه‌هایی مانند رستوران‌های بزرگ، هتل‌ها، بیمارستان‌ها، کترینگ‌ها و صنایع غذایی، استفاده از چنین دستگاهی می‌تواند به کاهش زمان شست‌وشو، مدیریت بهتر مصرف آب و انرژی و افزایش نظم عملیاتی کمک کند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.