خرید تضمینی گندم مازندران از ۳۰ هزار تن گذشت

محمد جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرآیند خرید تضمینی گندم از کشاورزان زحمتکش استان از هفته‌های گذشته آغاز شده و همچنان با قوت ادامه دارد.

وی افزود: تا پایان روز گذشته بیش از ۳۰ هزار تن گندم از مزارع استان تحویل گرفته شده که نشان‌دهنده استقبال خوب کشاورزان و آمادگی کامل مراکز خرید است.

جعفری با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۵ مرکز فعال خرید تضمینی گندم در نقاط مختلف مازندران مشغول به کار هستند، تصریح کرد: این مراکز در مناطق مختلف فعال هستند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران خاطرنشان کرد: تمامی این مراکز آماده دریافت گندم کشاورزان بر اساس نرخ تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت هستند و هیچ محدودیتی در خرید وجود ندارد.

وی در پایان تأکید کرد: کشاورزان می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین مرکز خرید نسبت به تحویل گندم خود اقدام کنند و در صورت بروز هرگونه مشکل، مراتب را از طریق سامانه ارتباطی این اداره کل پیگیری کنند.

مازندران ۵۵ هزار هکتار گندمزار دارد.