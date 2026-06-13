خرید تضمینی گندم مازندران از ۳۰ هزار تن گذشت

محمد جعفری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرآیند خرید تضمینی گندم از کشاورزان زحمتکش استان از هفتههای گذشته آغاز شده و همچنان با قوت ادامه دارد.
وی افزود: تا پایان روز گذشته بیش از ۳۰ هزار تن گندم از مزارع استان تحویل گرفته شده که نشاندهنده استقبال خوب کشاورزان و آمادگی کامل مراکز خرید است.
جعفری با بیان اینکه هماکنون ۱۵ مرکز فعال خرید تضمینی گندم در نقاط مختلف مازندران مشغول به کار هستند، تصریح کرد: این مراکز در مناطق مختلف فعال هستند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران خاطرنشان کرد: تمامی این مراکز آماده دریافت گندم کشاورزان بر اساس نرخ تضمینی اعلامشده از سوی دولت هستند و هیچ محدودیتی در خرید وجود ندارد.
وی در پایان تأکید کرد: کشاورزان میتوانند با مراجعه به نزدیکترین مرکز خرید نسبت به تحویل گندم خود اقدام کنند و در صورت بروز هرگونه مشکل، مراتب را از طریق سامانه ارتباطی این اداره کل پیگیری کنند.
مازندران ۵۵ هزار هکتار گندمزار دارد.
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