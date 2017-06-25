۷۹ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران مازندران پرداخت شد

محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حدود ۸۰ میلیارد ریال به گندم کاران مازندران پرداخت شد اظهار داشت: از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون بیش از ۶۸ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان به مراکز خرید تحویل داده شد.

وی به نرخ خرید تضمینی اشاره کرد و گفت: نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری بر اساس ۲ درصد افت غیرمفید و ۴ درصد افت مفید ۱۳ هزار ریال است و پرداخت بهای گندم تحویلی از طریق بانک کشاورزی صورت خواهد گرفت.

جعفری در پایان با اشاره به اینکه جهت خدمت‌رسانی بهتر به کشاورزان عزیز و سهولت روند تحویل گندم اقدامات خوبی صورت گرفته است اظهار داشت: تمهیدات و تجهیزات ۳۰ مرکز خرید تضمینی در سطح استان عملیاتی شده که متناسب با حجم برداشت و ارائه محصول و نیاز منطقه‌ای سایر مراکز نیز فرآیند خرید تضمینی را ادامه خواهند داد.