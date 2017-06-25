۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۹

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی مازندران:

۷۹ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران مازندران پرداخت شد

ساری - مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده مبلغ ۷۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از بهای گندم کاران مازندرانی توسط بانک عامل پرداخت شد.

محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حدود ۸۰ میلیارد ریال به گندم کاران مازندران پرداخت شد اظهار داشت: از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون بیش از ۶۸ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان به مراکز خرید تحویل داده شد.

وی به نرخ خرید تضمینی اشاره کرد و گفت: نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری بر اساس ۲ درصد افت غیرمفید و ۴ درصد افت مفید ۱۳ هزار ریال است و پرداخت بهای گندم تحویلی از طریق بانک کشاورزی صورت خواهد گرفت.

جعفری در پایان با اشاره به اینکه جهت خدمت‌رسانی بهتر به کشاورزان عزیز و سهولت روند تحویل گندم اقدامات خوبی صورت گرفته است اظهار داشت: تمهیدات و تجهیزات ۳۰ مرکز خرید تضمینی در سطح استان عملیاتی شده که متناسب با حجم برداشت و ارائه محصول و نیاز منطقه‌ای سایر مراکز نیز فرآیند خرید تضمینی را ادامه خواهند داد.

