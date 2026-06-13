سرهنگ حجت‌الله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت در نقاط مختلف شهرستان اردستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت و بررسی‌های تخصصی برای شناسایی عاملان این سرقت‌ها آغاز شد.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی، اشراف اطلاعاتی و رصدهای میدانی موفق شدند هویت متهمان را شناسایی کنند و در ادامه، با اجرای عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی، هر دو سارق را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان با اشاره به روند تحقیقات خاطرنشان کرد: در ادامه بررسی‌ها، یک مالخر که با این سرقت‌ها در ارتباط بود نیز شناسایی شد. متهمان در بازجویی‌های اولیه به ۱۳ فقره سرقت از منازل نیمه‌ساز اعتراف کردند.

بهامین تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای انجام مراحل قانونی و رسیدگی قضائی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در پیشگیری از وقوع سرقت گفت: پیشگیری از سرقت، نیازمند همکاری شهروندان است و مالکان منازل نیمه‌ساز باید با رعایت نکات ایمنی، از نگهداری تجهیزات و اموال باارزش در مکان‌های فاقد حفاظت کافی خودداری کنند.