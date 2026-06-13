صدور ۳۱۶ گواهی انطباق برای کالاهای صادراتی و وارداتی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سحری صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اعلام صدور ۳۱۶ گواهی انطباق برای کالاهای صادراتی و وارداتی در سال جاری اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۳۰۱ گواهی انطباق برای کالاهای وارداتی با میانگین زمان رسیدگی دو روز و ۱۵ گواهی برای کالاهای صادراتی با میانگین زمان یک روز صادر شده است.

وی با تشریح روند صدور این گواهی‌ها افزود: پس از ورود کالا به مرز و انجام نمونه‌برداری‌های لازم، اطلاعات مربوطه در سامانه ارزیابی انطباق (COC) ثبت شده و فرآیند بررسی و صدور گواهی بر اساس ضوابط فنی و استانداردهای ملی پیگیری می‌شود.

مدیرکل استاندارد کردستان با تأکید بر نقش این فرآیند در ارتقای کیفیت کالاهای تجاری تصریح کرد: اجرای دقیق این رویه، موجب اطمینان از انطباق مشخصات کالاها با استانداردهای ملی و بین‌المللی و تسهیل در روند تجارت خارجی می‌شود.

سحری در بخش دیگری از سخنان خود به ثبت ۲۲۲ سند نمونه‌برداری برای محموله‌های ترانزیتی مشتقات نفتی اشاره کرد و گفت: این آمار بیانگر جایگاه مهم استان کردستان در حوزه ترانزیت فرآورده‌های نفتی است.