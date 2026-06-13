به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لایو ساینس، واکسن «ب ث ژ» حاوی نسخه ضعیف شده باکتری «مایکو باکتریوم بوویس» (Mycobacterium bovis)، یا عامل ایجاد سل است. واکسن مذکور داخل بدن یک واکنش حفاظتی در مقابل باکتری مذکور ایجاد می کند. همچنین تایید شده این واکسن سرطان مثانه را درمان می کند و به عنوان یک روش ایمنی درمانی برای تحریک سیستم ایمنی بدن جهت حمله به تومورها عمل می کند.

«دنیس فائوستمن» رهبر این آزمایش ها از «بیمارستان ماساچوست جنرال» از مدت ها قبل هدف جنجال ها بوده است. در اوایل منتقدان بحث می کردند که او به اشتباه امیدواری ایجاد کرده که تحقیقاتش به ایجاد درمانی برای افرادی که مدتی طولانی به دیابت نوع یک مبتلا بودند، منجر می شود.

فائوستمن و همکارانش در پنجم ژوئن امسال نتایج دو آزمایش بالینی جدید را در جلسه سالانه «انجمن دیابت آمریکا» ارائه کردند. این نتایج نشان می دهد واکسن «ب ث ژ» احتمالا مزایایی برای افراد مبتلا به دیابت نوع یک دارد که این امر به معنای درمان بیماری نیست، بلکه بهبود کنترل قند خون یا کندتر کردن روند پیشرفت بیماری است.

در افراد مبتلا به دیابت، در مراحل اولیه بیماری سلول های انسولین ساز بدن همچنان فعال هستند اما افرادی که مدتی طولانی به این بیماری دچار باشند، تقریبا هیچ سلول انسولین سازی ندارند. درمان دیابت نوع یک در افرادی که طولانی مدت دچار آن هستند یک چالش سخت است که نیازمند متوقف سازی حمله ایمنی و بازتولید تعداد کافی سلول های انسولین ساز است تا نیاز به تزریق این ماده حذف شود.

نتایج پژوهش جدید نشان دهنده میزان بهبود در این روند نیستند. اما به گفته دکتر «جیلیان گدارد» یکی از محققانی که در این تحقیقات شرکت نکرده بود، داده های جدید نشان می دهد «ب ث ژ» مقاومت دربرابر انسولین را کاهش و میزان انسولین مورد نیاز در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک با شروع دیرهنگام و همچنین دیابت نوع یک با شروع در دوران کودکی و نوجوانی را کاهش می دهد.

او در این باره می گوید: آزمایش های بالینی دومرحله ای هستند بنابراین آزمایش های بیشتر برای درک کامل مزایای «ب ث ژ» در دیابت نوع یک نیاز است. اما ممکن است این واکسن ابزار دیگری برای بهبود زندگی افراد مبتلا به دیابت نوع یک باشد.