میدان مغناطیسی مزایای ورزش را برای دیابتی ها دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، پژوهشگران بیمارستان عمومی سنگاپور(SGH) و دانشگاه ملی سنگاپور این تحقیق را انجام داده اند. این روش که یک درمان غیرتهاجمی به حساب می‌آید، میتوهورمزیس مغناطیسی ( magnetic mitohormesis) نیز نامیده می‌شود و مسیرهای متابولیکی را که به طور معمول با ورزش تحریک می‌شوند را فعال می‌کند. این فرایند ورزش‌های استقامتی را تقلید می‌کند و احتمالاً گلوکز خون را بدون فشار فیزیکی ورزش بهبود می بخشد.

دکتر تان هونگ چانگ از بیمارستان عمومی سنگاپور و مؤلف ارشد تحقیق می‌گوید: بیشتر اوقات ما پزشکان به بیماران مبتلا به دیابت توصیه می‌کنیم ورزش کنند زیرا این فرایند کنترل قند خون را بهبود می بخشد. اما متوجه شدیم بیشتر افراد (بیش از هشت فرد در ۱۰ نفر در تحقیق ما) به طور مرتب ورزش نمی‌کنند. بسیاری از بیماران نمی‌توانند به دلیل سن، مشکلات سلامتی یا چالش‌های دیگر به راحتی ورزش کنند در حالی که این درمان مزایای مشابه ورزش را بدون انجام فیزیکی تمرین‌ها نیز همراه دارد.

در پژوهش مذکور ۴۰ فرد بزرگسال مبتلا به دیابت نوع دوم که این بیماری را به درستی کنترل نمی‌کردند، شرکت کردند. این فرایند از ژوئن ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴ میلادی ادامه یافت. در هر ویزیت پای بیمار در یک دستگاه با محفظه خاص قرار می‌گرفت که یک میدان مغناطیسی ضعیف ماهیچه‌های پا را به مدت ۱۰ دقیقه تحریک می‌کرد. این درمان به طور هفتگی در ۱۲ هفته انجام شد و هیچ یک از شرکت کنندگان دچار عوارض جانبی نشد.

هرچند دیابت شرکت کنندگان به طور قابل توجهی کنترل نشد اما محققان متوجه واکنش‌های متمایز در بیمارانی با چربی مازاد شکمی یا چاقی مرکزی در بدنشان بودند.

حدود ۹۰ درصد بیماران این گروه شاهد بهبود کنترل قند خونشان و همچنین HbA۱c نشانگر کلیدی کنترل دیابت بودند که طی یک بازه سه ماهه از ۷.۵ به ۷.۱ درصد کاهش یافت.

محققان معتقدند بیماران با چاقی در قسمت مرکزی بدن احتمالاً بهتر به این درمان واکنش نشان دهند زیرا ماهیچه‌های بدن این دسته عملکرد سلولی ضعیف‌تری دارند و چربی مضر خون شأن نیز کمتر است. از آنجا که درمان مغناطیسی با حرکت آرام ماهیچه‌ها در سطح سلولی عمل می‌کند، افرادی که سلول‌های از شکل افتاده بیشتری دارند، امکان بهبود بیشتری نیز خواهند داشت.