تهران میزبان نوزدهمین اردوی تیم ملی پاراجودو

به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین مرحله از تمرینات تیم ملی پاراجودو نابینایان و کم بینایان به منظور آمادگی حضور در بازی های پاراآسیایی آیچی-ناگویا از ۲۳ تا ۳۱ خرداد ماه به میزبان تهران و به میزبانی مجموعه ورزشی شهید کبکانیان برگزار می شود.

علی نوایی، سیدمیثم بنی طبا، مصطفی حسینی، مهدی برچلو، نوید فرخ زاد، موسی غلامی، امیرحسین نیمروزی، متین یعقوب کیش، سعید رحمتی، علی تقی زاده و محمدرضا خیراله زاده ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند که تمرینات خود را با نظارت خسرو گلکار سرمربی، وحید نوری و سیدامیر میرنتاج مربیان تیم ملی انجام می دهند.



بهروز اکبر زاده به عنوان روانشناس، حجت الاسلام و المسلمین حسین احمدیان به عنوان مربی فرهنگی و جواد شفیعی به عنوان مربی بدنساز در کنار ملی پوشان حضور دارند و محمود مدبریان نیز سرپرست این اردو معرفی شده است.