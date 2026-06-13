باند قاچاق چوب «دالتون ها» در مازندران متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داریوش مهدیزاده صبح شنبه در ویژه برنامه رادیویی پرسجو با اشاره به تشدید نظارتها با استفاده از ابزارهای نوین از جمله دوربینهای «طلایی» و «صدر» اظهار داشت: سال گذشته ۳۷ باند سازمانیافته قاچاق چوب در استان شناسایی شد و امسال تاکنون موفق به انهدام ۶ باند شدهایم.
وی افزود: در یک مورد شاخص، اعضای باند موسوم به دالتون ها که با استفاده از زنجیرچرخ و خودروهای نیسان اقدام به تخریب جنگلهای بکر کرده بودند، دستگیر شدند و از این باند بیش از ۱۵ تن چوبآلات جنگلی کشف و پرونده آن در دادگاه انقلاب مطرح شده و اعضا با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدهاند.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران با تأکید بر رویکرد قضایی جدید در استان تصریح کرد: پیش از این، بسیاری از قاچاقچیان پس از کشف اموال، آزاد میشدند اما اکنون با حمایت رئیس دادگستری و دادستانهای استان، تعداد قابل توجهی از متخلفان پشت میلههای زندان هستند که این اتفاق بیسابقه است.
مهدیزاده در عین حال به یک خلأ قانونی مهم اشاره کرد و گفت: متأسفانه در سالهای اخیر، درجه جرایم مرتبط با قاچاق چوب از درجه ۲ به درجه ۷ تقلیل یافته که این امر دست قاضی را برای اعمال جریمه متناسب و بازدارنده میبندد. این ضعف قانونی باعث تکرار جرم و سوءاستفاده بیشتر متخلفان شده و اصلاح آن نیازمند پیگیری جدی مجلس و مسئولان ملی است.
وی با یادآوری دغدغههای شهید زکریایی (سردار جنگل) در حوزه منابع طبیعی، خاطرنشان کرد: نگاه من در یگان حفاظت، تداوم راه آن شهید بزرگوار است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران درباره تجهیزات و نیروی انسانی نیز گفت: خوشبختانه مجوز جذب نیروهای بومی، متخصص و دلسوز اخذ شده و حدود یک هفته است که این مجوز در اختیار ما قرار گرفته است. همچنین نیمی از ردیفهای شغلی یگان حفاظت خالی است که به زودی با جذب نیروی انسانی مناسب، کمبودها جبران میشود.
مهدیزاده در پایان از مردم خواست: شهروندان هرگونه مشاهده تخریب، قطع غیرمجاز درختان و قاچاق چوب را از طریق سامانههای ارتباطی منابع طبیعی اطلاع دهند؛ چراکه مشارکت مردمی بازوی اصلی حفاظت از سرمایههای طبیعی استان است.
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