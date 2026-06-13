به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نشست بررسی ظرفیت‌های ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان دارویی با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر ابوترابی‌فرد، امام جمعه تهران، سعید اوحدی، مدیرعامل گروه صنعتی مینو و جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی، روز شنبه ۲۳ خردادماه در محل هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان برگزار شد.

حسین افشین در این نشست، با اشاره به تحولات جهانی در صنایع غذایی گفت: شرکت‌های موفق دنیا دیگر صرفاً تولیدکننده نیستند، بلکه بر پایه داده‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

او توضیح داد: استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل رفتار مصرف‌کنندگان، شناسایی ذائقه‌های جدید، طراحی محصولات سلامت‌محور و پیش‌بینی روندهای بازار، به یکی از مهم‌ترین ابزارهای رقابت در صنعت غذا و سلامت تبدیل شده است. «شرکت‌های پیشران» حلقه اتصال فناوری و صنعت افشین در ادامه با تشریح مدل «شرکت‌های پیشران» گفت: از مهم‌ترین برنامه‌های معاونت علمی، ایجاد هلدینگ‌ها و شرکت‌های پیشران است.

وی توضیح داد: در این مدل، یک شرکت بزرگ صنعتی مسائل و نیازهای فناورانه خود را تعریف می‌کند و سپس شبکه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل این مسائل شکل می‌گیرد.

به گفته وی، در این فرآیند ده‌ها شرکت دانش‌بنیان می‌توانند در کنار یک مجموعه بزرگ صنعتی فعالیت کنند و هر کدام بخشی از نیازهای فناورانه آن را برطرف سازند.

افشین افزود: هدف نهایی از این مدل آن است که فناوری وارد صنعت شود، به تولید و اقتصاد متصل شود و در نهایت به خلق ثروت و ارزش افزوده منجر شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گروه صنعتی مینو اظهار کرد: مینو یک مجموعه بزرگ صنعتی با زیرساخت‌های قوی، برند شناخته‌شده و توان سرمایه‌گذاری مناسب است و می‌تواند به یکی از شرکت‌های پیشران کشور در حوزه صنایع غذایی و دارویی تبدیل شود.

وی افزود: ورود این مجموعه به حوزه دارو اقدامی ارزشمند و آینده‌نگرانه است و می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در حوزه سلامت را فراهم کند.

آمادگی معاونت علمی برای همکاری راهبردی با مینو معاون علمی رئیس‌جمهور با اعلام آمادگی کامل معاونت علمی برای همکاری با گروه صنعتی مینو گفت: این معاونت آماده است با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه شرکت‌های پیشران، زمینه اتصال این مجموعه به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور را فراهم کند.