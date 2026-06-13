خبرگزاری مهر- گروه هنر- آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفتگانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویسها و گروههای خبری رسانهها به خود اختصاص میدهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذرهبین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل میشوند.
سینما با ارائه داستانهای جذاب، تصویرگریهای بصری و پیامهای فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاهها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکلگیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و میتواند در شکلدهی افکار، احساسات و نگرشها نقش بهسزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیشروی مخاطبان قرار دهیم.
آغاز کاری جدی برای کودکان شهید میناب
در هفتهای که گذشت، خبر رسید که مرکز تولیدات سینمایی سوره در همکاری جدید با منوچهر محمدی تهیهکننده پیشکسوت سینمای ایران و بابک خواجهپاشا کارگردان، پس از تجربه خلق فیلم تحسینبرانگیز «سرزمین فرشتهها» با موضوع کودکان غزه، اکنون پروژه تازهای را با محوریت کودکان شهید میناب به تولید خواهد رساند.
این فیلم سینمایی با نام موقت «۱۶۸» ساخته میشود و مانند «سرزمین فرشتهها» با نگاه به مخاطب جهانی و فرامرزی طراحی و تولید خواهد شد.
در حال حاضر نیز تیم پروژه، در مرحله تعامل با عوامل برای رسیدن به سناریو، در حال تحقیق و پژوهش هستند و به زودی جزئیات بیشتر آن اطلاعرسانی خواهد شد.
پیش از این فیلم سینمایی «سرزمین فرشتهها» با روایتی متفاوت از مظلومیت کودکان غزه توسط منوچهر محمدی و بابک خواجهپاشا ساخته شده بود و در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر با کسب ۵ سیمرغ بلورین و ۸ دیپلم افتخار، پرافتخارترین فیلم این دوره شناخته شد.
آیا جام جهانی سالنهای سینما را نجات میدهد؟
هفته گذشته، اعضای شورای صنفی نمایش در جلسه اخیرشان، با پخش ۳ مسابقه فوتبال تیم ملی ایران در جام جهانی در سینماها موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، نمایش مسابقات با هماهنگی و اخذ مجوز از سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای سینماهای تهران و در استانها نیز هماهنگیهای لازم از طریق ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت میگیرد.
اکران بازیهای جام جهانی فوتبال در سینماها تجربهای متفاوت از تماشای فوتبال است که طرفداران را از فضای خانه یا کافهها به محیطی سازمانیافتهتر میبرد. این رویکرد هم مزایای خاص خود را دارد و هم با چالشهایی همراه است. سینماها مجهز به پردههای عظیم و سیستمهای صوتی پیشرفته هستند و این موضوع سبب میشود جزئیات بازی بیشتر دیده شود و صدای تشویق تماشاگران در ورزشگاه، حس حضور در محیط بازی را به بیننده منتقل کند.
یکی از لذتهای فوتبال، شادی و غم مشترک با دیگران است. تماشای بازی در کنار صدها نفر که همگی طرفدار یک تیم هستند، هیجان بازی را چندین برابر میکند و حس همبستگی و شور و اشتیاق جمعی را ایجاد میکند. با توجه به قیمت بسیار بالای بلیتهای جام جهانی یا دشواری سفر به کشورهای میزبان، سینماها گزینهای ایدهآل برای کسانی هستند که میخواهند حس استادیومی را تجربه کنند اما امکان حضور در ورزشگاه را ندارند. در سینما، فرد کاملاً روی بازی متمرکز است و محیط به گونهای طراحی شده که هیچ عامل بیرونی مزاحم تماشای مسابقه نشود.
نمایش بازیهای جام جهانی در سینماها از نظر اقتصادی و مدیریتی، یک استراتژی «برد-برد» برای سالنهای نمایش است و میتواند باعث رونق قابلتوجهی در این کسبوکار شود. در واقع، نمایش فوتبال در سینما یک حرکت هوشمندانه برای «تزریق نقدینگی» و «برندینگ» است. این کار باعث میشود سینماها از حالت یک کسبوکار سنتی خارج شده و به محیطهایی تبدیل شوند که هر نوع محتوای جذاب بصری را در ابعاد بزرگ ارائه میدهند.
گلایه یک بازیگر از وضعیت نامناسبش و بیتوجهی به او
فاطمه شکری بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار پستی در صفحه مجازی خود، گله کرد که یک سال است کسی سراغی از او نگرفته است، جز معدودی از همکاران و دوستان نزدیکش که به او کمک کردهاند. او از وضعیت مالی نامناسبش به عنوان بازیگری که ۵۰ سال برای هنر این مملکت زحمت کشیده است، سخن گفت و بیان کرد: حقم نیست. من یک بازیگرم، از وزارت ارشاد، صداوسیما و خانه سینما انتظار دارم که سری به ما بزنند.
البته او از صندوق اعتباری هنر به عنوان جایی که از او یاد کردهاند و سال گذشته جشن تولدی برایش گرفتند، سخن گفت و از مسئولان آن تشکر کرد.
شکری با اشاره به پستی در فضای مجازی که اشاره شده بود، این هنرمند نیاز مالی دارد و شماره کارتی اعلام شده بود، توضیح داد: من خودم اجازه دادم این پست گذاشته شود. اما عکسی در آن پست منتشر شده است که به نظر میآید، من دوباره در بیمارستان هستم اما در خانهام هستم. من از لحاظ مالی برای تامین مایحتاج غذایی و درمان دچار مشکل هستم.
پرویز پرستویی نیز پست فاطمه شکری را بازنشر داده و درخواست کرده است که مسئولان به درد دل این بازیگر پیشکسوت گوش بدهند.
بیان جزئیاتی از فاجعه لامرد در رونمایی مستند جدید جواد موگویی
در هفتهای که گذشت، جدیدترین قسمت از مجموعه مستند «ماجرای جنگ ۲» به روایت جواد موگویی، پژوهشگر و مستندساز رونمایی شد.
این قسمت از مجموعه «ماجرای جنگ ۲» به یکی از جنایتهای جنگی بزرگ و کمتر روایتشده در نخستین روزهای جنگ رمضان در شهر لامرد میپردازد و با بهرهگیری از اسناد، تصاویر آرشیوی و روایت شاهدان، ابعاد مختلف این واقعه را بررسی میکند. این مستند در ادامه تلاشهای پژوهشی و مستندسازی جواد موگویی، به بازخوانی رویدادهای مهم و کمتر دیدهشده دوران جنگ تحمیلی میپردازد و میکوشد زوایای مغفولمانده این رخدادها را برای مخاطبان روایت کند.
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