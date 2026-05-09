خبرگزاری مهر- گروه هنر- آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفتگانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویسها و گروههای خبری رسانهها به خود اختصاص میدهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذرهبین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل میشوند.
سینما با ارائه داستانهای جذاب، تصویرگریهای بصری و پیامهای فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاهها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکلگیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و میتواند در شکلدهی افکار، احساسات و نگرشها نقش بهسزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیشروی مخاطبان قرار دهیم.
خبرهایی از سینما شکوفه تخریبشده و فارابی
رسول صدرعاملی کارگردان سینما به همراه رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی از سینما شکوفه که در حمله دشمن صهیونی آمریکایی در «جنگ رمضان» هدف حملات موشکی قرار گرفته بود، بازدید کردند.
حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در حکمی حجتالاسلام محمدرضا زائری را به عنوان مشاور مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی منصوب کرد. در حکم جعفری برای انتصاب زائری، به ضرورت تقویت بنیانهای محتوایی بهویژه در حوزه موضوعات ملی و اجتماعی و همچنین ارتقای کیفیت محتوا در تولیدات سینمایی اشاره شده است.
این انتصاب در امتداد رویکرد سال ۱۴۰۵ بنیاد سینمایی فارابی در راستای پیگیری تولیدات کمهزینه و در عین حال ملی با توجه به جنگ تحمیلی دوم و سوم انجام شده است.
اکران «قاتل و وحشی» به کجا رسید؟
فریدزاده در این بازدید در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره سرنوشت اکران فیلم «قاتل و وحشی» ساخته حمید نعمتالله، گفت: این سوال تکراری است به این جهت که اکران این فیلم نیازمند طی کردن یک فرآیند است، این فرآیند هم باید به شکل قانونمند طی شود، مشکلات و معضلات این فیلم هم بر همه آشکار است و اگر به یک سال و نیم گذشته بازگردیم موضوعات تکراری را شاهد خواهیم بود. امیدوارم هر فیلمی که پروانه ساخت دریافت کرده و در فرآیند قانونی تولید شده است بتواند مشکلات و معضلات را پشت سر بگذارد و شاهد حضور همه فیلمها در چرخه اکران باشیم.
وی همچنین بیان کرد: این روزها فروش سینما کاهش پیدا کرده است. دیروز آمار ۹۶ هزار مخاطب را داشتیم که از اول سال تا الان بیشترین تعداد است و نشان میدهد سینما کمکم به حیات طبیعی خودش برمیگردد. سینما در ایام بمباران هم کاملاً تعطیل نبود و چه در تهران چه در شهرستانها فعال بود. در همین شرایط جنگی چهار فیلم متناسب با حال و هوای جنگ روی پرده اکران قرار داشت، از هفته گذشته هم فیلمهای کمدی به چرخه اکران اضافه شد و از هفته آینده هم چند فیلم دیگر به ناوگان اکران اضافه خواهد شد. به نظر میرسد اکران سینماها به روال عادی خودش بازگشته است و هفته گذشته که با چندین سینماگر صحبت کردم تاکید داشتند سینما نیازمند یک همدلی و نشاط اجتماعی است.
جزئیاتی از آخرین دادگاه پژمان جمشیدی
کامبیز برجاس یکی از وکیل مدافعان پژمان جمشیدی در گفتگو با مهر، درباره آنچه در جدیدترین دادگاه موکلش گذشت، اظهار کرد: جلسه پایانی بسیار خوب برگزار شد و همکاران من در تیم دفاعی با جانفشانی و به نحو عالی از موکل دفاع کردند. تصور ما بر این است که قضات دادگاه به حقیقت موضوع پی بردهاند. گرچه هر رأیی قابل اعتراض است، اما خوشبین هستیم که رأی نهایی به نفع آقای جمشیدی صادر شود.
برجاس در مورد زمان صدور رأی گفت: معمولاً بین ۱۰ تا ۱۵ روز بعد از آخرین جلسه، رأی اعلام میشود. باید منتظر ماند و ان شاءالله به زودی اطلاعرسانی خواهد شد. دفاع ما حاصل کار تیمی بود. موضوع همچنان حول همان ادله پیشین میگردد که در مرحله تجدیدنظر نیز به بیگناهی موکل منجر به صدور رأی به نفع او شد. امیدواریم این بار هم عدالت برقرار شود.
درگذشت محمد موفق پیشکسوت سینما
محمد موفق از اعضای پیشکسوت انجمن برنامهریزان و دستیاران کارگردان که سالها ریاست این انجمن را بر عهده داشت، ۱۶ اردیبهشت پس از یک دوره بیماری در بیمارستان آسیا درگذشت.
محمد موفق از دستیاران قدیمی سینما و از پیشکسوتان برنامهریزی در دوران کاری خود در سینما با فیلمسازانی همچون سیروس الوند، مهدی صباغزاده، محمدعلی سجادی، مجید قاریزاده، منوچهر عسگرینسب، همایون اسعدیان، حمید رحمانیان، امیر سمواتی و اصغر هاشمی همکاری داشته است.
پیکر این هنرمند فقید سینما روز شنبه ۱۹ اردیبهشت در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.
افزایش روزهای بلیت نیمبهای سینما
سومین جلسه شورای صنفی نمایش به میزبانی معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی با حضور مهدی کرمپور دبیر شورای صنفی نمایش و نماینده شورای عالی تهیهکنندگان، مجتبی بهزادیان مدیرکل اداره نظارت بر عرضه و نمایش فیلم، محمدرضا صابری و رضا سعیدیپور نمایندگان انجمن سینماداران، اصغر نعیمی نماینده کانون کارگردانان علی میرزایی نماینده سازمان سینمایی و فاطمه امیرآبادی نماینده سامانه سمفا و در محل سازمان سینمایی، دفتر روحالله حسینی برگزار شد.
در این جلسه بهاتفاق آرا مصوب شد روزهای یکشنبه و سهشنبه هر هفته بلیت سینما نیمبها باشد، همچنین طرح شناور افزایش قیمت بلیت از روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در تمام سینماهای سراسر کشور اجرایی شود.
سینما، تفریحی که «لوکس» شد/ وقتی پرده سینما دیگر «جادو» نمیکند
علیرغم تمهیدات سازمان سینمایی برای پرمخاطب شدن سینماها و ترغیب مردم به سینما رفتن، سینما، که روزگاری ارزانترین و در دسترسترین تفریح سبد فرهنگی خانوادههای ایرانی بود، این روزها با چالشی دوجانبه روبهروست که بقای آن را به عنوان یک پدیده اجتماعی تهدید میکند. تحلیل وضعیت فعلی نشان میدهد که ما با یک «بحران اشتیاق» در کنار یک «تنگنای معیشتی» روبهرو هستیم؛ گویی ۲ لبه یک قیچی در حال بریدن پیوند میان مخاطب و پرده نقرهای هستند.
یکی از بزرگترین مشکلات امروز، فقر سوژه و جسارت در فیلمسازی است. سینما برای زنده ماندن نیازمند «جذابیت» است، اما آنچه امروز غالباً بر پرده میبینیم، در ۲ دسته خلاصه شده است: یا کمدیهای فرمولزده که به تکرار افتادهاند و یا درامهای اجتماعی تلخی که به جای تحلیل، صرفاً به بازنمایی ناامیدی میپردازند.
مخاطب امروز به لطف دسترسی به پلتفرمهای جهانی، با استانداردهای بالای روایتگری آشناست. وقتی فیلم داخلی نمیتواند قصهای تازه بگوید یا قهرمانی خلق کند که مخاطب با آن همذاتپنداری کند، انگیزهای برای ترک صندلی راحتی خانه و رفتن به سالن سینما باقی نمیماند.
بخش بزرگی از تولیدات، نیازهای روحی و سرگرمی نسل جوان را نادیده میگیرند. نبود تنوع در ژانر (مثل جای خالی فیلمهای علمی- تخیلی، فانتزی یا اکشنهای استاندارد) باعث شده سینما برای بخش بزرگی از جامعه، جذابیت بصری و روایی خود را از دست بدهد.
اگر از بحث محتوا بگذریم، با واقعیت تلخ اعداد و ارقام روبهرو میشویم. در شرایطی که تورم بر تمام ارکان زندگی سایه انداخته، هزینههای جانبی رفتن به سینما، این فعالیت را از لیست اولویتهای بسیاری از خانوادهها خارج کرده است.
نبود فیلم جذاب باعث شده است که حتی در روزهای نیمبها نیز سالنها آنطور که باید پر نشوند؛ چرا که مشکل فقط پول بلیت نیست، بلکه «ارزشِ زمانی» است که مخاطب باید صرف تماشای یک اثر بیکیفیت کند.
سینمای ایران برای عبور از این بحران، نیازمند یک بازنگری ساختاری است. از یک سو، سیاستگذاران باید با ارائه یارانههای فرهنگی و بستههای حمایتی، قدرت خرید مردم را برای مصرف کالای فرهنگی افزایش دهند و از سوی دیگر، فیلمسازان باید از دایره تکرار خارج شده و با احترام به سلیقه و هوش مخاطب، آثاری بسازند که ارزش «هزینه کردن» و «دیده شدن روی پرده بزرگ» را داشته باشند.
وطن به روایت من در قالب عکس و فیلم کوتاه
فراخوان دومین پویش ملی «وطن به روایت من»، ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ و در پی وقوع جنگ تحمیلی رمضان، با هدف مشارکت عکاسان، فیلمسازان، سینماگران و علاقهمندان خلاق و دغدغهمند از سوی انجمن سینمای جوانان منتشر و فرصت شرکت در پویش که پیشتر و بر اساس فراخوان، دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ اعلام شده بود، به دلیل محدودیتهای مجازی ناشی از شرایط جنگ تحمیلی سوم و نبود فرصت کافی برای ارائه آثار، تا ۱۵ اردیبهشت سال جاری تمدید شد.
در پایان مهلت فراخوان، ۵۵۲ اثر در بخشهای فیلم و عکس، پویش ملی «وطن به روایت من» به مرحله بازبینی و انتخاب رسید.
بر اساس اعلام دبیرخانه پویش، در بخش فیلم، ۱۶۶ اثر شامل ۸۹ فیلم کوتاه داستانی، ۴۹ فیلم کوتاه مستند، ۱۴ فیلم کوتاه تجربی و ۱۴ فیلم کوتاه پویانمایی در پرتال ثبت شده است.
همچنین در بخش عکس، ۳۸۶ اثر شامل ۲۲۱ تک عکس و ۱۶۵ عکس در قالب ۲۸ مجموعه عکس به ثبت رسیده است.
آثار برگزیده دومین پویش «وطن به روایت من» طی مراسمی به زودی و در شرایط امکانپذیر معرفی خواهد شد و منتخب آثار در چهل و سومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران روی پرده خواهد رفت.
