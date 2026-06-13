نظام آموزش عالی نیازمند بازتعریف گسترش، آمایش و ارتقای کیفیت است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعتی نیاسر، عضوهیئت علمی دانشگاه تهران و استاد نمونه کشوری صبح امروز در مراسم سیوسومین آیین نکوداشت اعضای هیئت علمی نمونه کشوری در دانشگاه علم و صنعت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ضرورت مطالعه تاریخ انقلاب اسلامی، ارتقای تابآوری علمی و مدیریتی کشور و بازنگری در نظام آموزش عالی تأکید کرد و گفت: یاد همه این عزیزان را گرامی میداریم و امیدواریم خداوند متعال آنان را با اولیای الهی محشور کند.
وی همچنین با اشاره به شهادت کودکان و حوادث تلخ رخداده، تصریح کرد: باید یاد همه این عزیزان و بهویژه شهدای دانشگاهها و جوانان از دسترفته را زنده نگه داریم؛ دانشگاههایی که میزبان جوانان و استادان جوان هستند.
شریعتی نیاسر با تأکید بر اهمیت عبرتآموزی از تاریخ انقلاب اسلامی گفت: کسانی که مانند بنده تاریخ انقلاب را دیده و تجربه کردهاند، باید آن را مطالعه کنند؛ نه فقط برای اطلاع، بلکه برای درک اینکه در شرایط سخت چگونه باید برنامهریزی و مدیریت کرد.
وی با مرور نام شماری از شخصیتهای برجسته انقلاب اسلامی همچون شهید مطهری، شهید مفتح و شهید بهشتی و دیگر شهدا افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون، کشور با انواع توطئهها، کودتاها، جنگها، فشارها و تحریمها مواجه بوده است، اما نظام جمهوری اسلامی روزبهروز مستحکمتر شده است.
این استاد دانشگاه تهران تأکید کرد: مطالعه تاریخ به ما میآموزد که در شرایط بحران چگونه عمل کنیم و چگونه تلاش و برنامهریزی داشته باشیم. نباید تصور کرد که همیشه شرایط باید آرام و آماده باشد؛ بسیاری از دانشمندان در سختیها کار کردند و نام خود را در تاریخ ماندگار ساختند.
وی خطاب به جوانان دانشگاهی اظهار کرد: رسیدن به آرمانها بدون سختی ممکن نیست و باید برای تحقق اهداف عالی رنج کشید؛ با راحتی نمیتوان به موفقیت رسید. جوانان باید از ناامیدی فاصله بگیرند و نسبت به آینده امیدوار باشند، زیرا دنیای امروز دنیای نوآوری و سرعت بالای علم است.
شریعتی نیاسر در ادامه با اشاره به نقش مدیران و سیاستگذاران آموزش عالی گفت: ما نیازمند بازتعریف مفاهیم مدیریتی در آموزش عالی هستیم. مفهوم «گسترش» باید بازنگری شود و رویکرد کمی در توسعه دانشگاهها جای خود را به «آمایش آموزش عالی»، «ماموریتگرایی»، «ساماندهی»، «ارتقای کیفیت»، «اصلاح نظام سنجش و پذیرش» و «تقویت پیوند آموزش عالی با اشتغال» بدهد.
وی افزود: نظام آموزش عالی باید با نگاهی جدید به سمت بازنگری در ارزیابی علمی حرکت کند و برنامهای که از سال ۲۰۲۷ برای اصلاح نظام ارزیابی علمی پیشبینی شده، میتواند در این مسیر مؤثر باشد. لازم است اعتبار دوباره به نظام ارزیابی علمی بازگردد.
این استاد دانشگاه تهران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور و فشارها و چالشهای مدیریتی گفت: همه ما واقف هستیم که دولت و مسئولان با مشکلات و چالشهای متعدد داخلی و خارجی مواجه هستند و در این مسیر برخی افراد کجاندیش نیز مزاحمتهایی ایجاد میکنند، اما این بخشی از طبیعت مدیریت کشور است.
وی ادامه داد: دغدغههای دانشگاهیان عمدتاً معطوف به چگونگی تطبیق کار و زندگی است و باید به بخش رفاهی دانشگاهیان نیز توجه ویژه شود. این موضوع نباید صرفاً از منظر نیازهای محدود دیده شود، بلکه باید مورد حمایت جدی دولتمردان قرار گیرد.
شریعتی نیاسر در پایان تأکید کرد: ایران مقتدر در گرو اعتلای علمی، ارتقای جایگاه محققان و حمایت از دانشمندان است و این موضوع مورد توجه جدی دولتمردان قرار دارد.
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